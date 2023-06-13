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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeniden CHP'de: 'Partinin başarı şansı yok'
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeniden CHP'de: 'Partinin başarı şansı yok'
Geçtiğimiz yıl Yüksek Disiplin Kurulu tarafından geçici olarak bir yıl partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeniden CHP'ye döndü. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T12:18+0300
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politika
tanju özcan
chp
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Habertürk’e konuşan Özcan "değişim" olmadığı taktirde yerel seçimlerde partinin başarı şansının olmadığını söyledi.Değişim mesajını veren ilk isimlerden birisi olan Tanju Özcan, "Değişim zaruri ve demokrasinin gereği. Kılıçdaroğlu bunu yaparsa biz bunu fedakarlık sayarız" dedi. Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere aynı kadro ve aynı söylemlerle gidilmesi halinde başarı şansı olmadığını belirten Özcan, "Aynı moral bozukluğuyla devam edilirse seçimde başarı, altılı ganyanda en fazla oran veren sürpriz ata oynamak gibi bir şey, keloğlanın yeniden saçlarının çıkmasını istemek gibi bir şey olur" dedi.Özgür Özel'in "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" sözlerini de değerlendiren Özcan, "Özgür Bey çok tutarlı bir siyasidir, Özgür Bey her zaman vekil grubuna ve tabana hakimdir. Eğer bu değişimi dile getiriyorsa tabanda ve vekillerde de böyle bir irade vardır diye hissediyorum" şeklinde konuştu.Özcan geçen yıl partiden ihraç edilmiştiBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen yıl belediye meclisindeki bir oylama sırasında el kaldıran belediye meclis üyesi Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” dedi.Bunun üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı karar gereği kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Özcan hakkında yine oybirliğiyle bir yıl geçici çıkarma cezası verildi.Geçici ihraç süresi dolan Tanju Özcan yeniden partiye döndü. Şimdi ise CHP Genel Sekreterliği'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp ihraç süresinin dolduğunu ve Özcan'ın yeniden partinin asli üyesi olduğunu belirtmesi gerekiyor.
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tanju özcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
tanju özcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeniden CHP'de: 'Partinin başarı şansı yok'

12:18 13.06.2023
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW507959Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan,
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW507959
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Geçtiğimiz yıl Yüksek Disiplin Kurulu tarafından geçici olarak bir yıl partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeniden CHP'ye döndü.
Habertürk’e konuşan Özcan "değişim" olmadığı taktirde yerel seçimlerde partinin başarı şansının olmadığını söyledi.
Değişim mesajını veren ilk isimlerden birisi olan Tanju Özcan, "Değişim zaruri ve demokrasinin gereği. Kılıçdaroğlu bunu yaparsa biz bunu fedakarlık sayarız" dedi.
Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere aynı kadro ve aynı söylemlerle gidilmesi halinde başarı şansı olmadığını belirten Özcan, "Aynı moral bozukluğuyla devam edilirse seçimde başarı, altılı ganyanda en fazla oran veren sürpriz ata oynamak gibi bir şey, keloğlanın yeniden saçlarının çıkmasını istemek gibi bir şey olur" dedi.
Özgür Özel'in "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" sözlerini de değerlendiren Özcan, "Özgür Bey çok tutarlı bir siyasidir, Özgür Bey her zaman vekil grubuna ve tabana hakimdir. Eğer bu değişimi dile getiriyorsa tabanda ve vekillerde de böyle bir irade vardır diye hissediyorum" şeklinde konuştu.

Özcan geçen yıl partiden ihraç edilmişti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen yıl belediye meclisindeki bir oylama sırasında el kaldıran belediye meclis üyesi Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” dedi.
Bunun üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı karar gereği kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Özcan hakkında yine oybirliğiyle bir yıl geçici çıkarma cezası verildi.
Geçici ihraç süresi dolan Tanju Özcan yeniden partiye döndü. Şimdi ise CHP Genel Sekreterliği'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp ihraç süresinin dolduğunu ve Özcan'ın yeniden partinin asli üyesi olduğunu belirtmesi gerekiyor.
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