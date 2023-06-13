https://sputniknews.com.tr/20230613/bm-genel-sekreter-yardimcisi-moskovayi-ziyaret-edecek-1072403383.html

BM Genel Sekreter Yardımcısı Moskova'yı ziyaret edecek

BM Genel Sekreter Yardımcısı Moskova'yı ziyaret edecek

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo’nun 15-16 Haziran'da Moskova’da Rus yetkililerle barış ve güvenlik konularını... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T22:09+0300

2023-06-13T22:09+0300

2023-06-13T22:09+0300

dünya

rusya

rosemary dicarlo

birleşmiş milletler (bm)

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında, BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun 15-16 Haziran tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edeceğini, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndaki üst düzey yetkililer ve Rus hükümetinin diğer temsilcileriyle barış ve güvenlik konularını görüşeceğini söyledi.Dujarric, “BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, 15-16 Haziran'da Moskova'da olacak. DiCarlo, barış ve güvenlik konularını görüşmek üzere Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndaki üst düzey yetkililer ve diğer hükümet temsilcileriyle bir araya gelecek” dedi.

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rusya, rosemary dicarlo, birleşmiş milletler (bm)