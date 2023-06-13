https://sputniknews.com.tr/20230613/biden-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-bir-araya-geldi-dis-tedavisi-nedeniyle-gorusememisti-1072402098.html
Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi: Diş tedavisi nedeniyle görüşememişti
Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi: Diş tedavisi nedeniyle görüşememişti
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T21:43+0300
2023-06-13T21:43+0300
2023-06-13T21:53+0300
joe biden
jens stoltenberg
dünya
abd
ukrayna krizi
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ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Beyaz Saray'da görüşen Biden, NATO'daki liderliğinden ötürü Stoltenberg'e teşekkür etti.Biden, NATO müttefiklerinin hiç olmadığı kadar birleşmiş olduğunu ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanıldığını söyledi.Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu hatırlatan Biden, İsveç'in de çok kısa sürede İttifak'a üye olmasını umduklarını kaydetti.Biden ayrıca dün diş tedavisi nedeniyle görüşmelerinin ertelenmesinden ötürü Stoltenberg'den özür diledi.Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya bugün açıkladığı askeri yardım paketi nedeniyle teşekkür etti. Ukraynalıların Rusya'ya yönelik başlattıkları karşı saldırıdan bahseden Stoltenberg, Ukraynalıların bu kapsamda "ilerleme kaydettiklerini" aktardı.Stoltenberg, "İsveç'i bir an önce İttifak'ın tam teşekküllü bir üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230612/biden-dis-tedavisi-nedeniyle-onceden-planlanan-programina-katilamayacak-1072347477.html
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joe biden, jens stoltenberg, abd, ukrayna krizi
joe biden, jens stoltenberg, abd, ukrayna krizi
Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi: Diş tedavisi nedeniyle görüşememişti
21:43 13.06.2023 (güncellendi: 21:53 13.06.2023) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Beyaz Saray'da görüşen Biden, NATO'daki liderliğinden ötürü Stoltenberg'e teşekkür etti.
Biden, NATO müttefiklerinin hiç olmadığı kadar birleşmiş olduğunu ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanıldığını söyledi.
Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu hatırlatan Biden, İsveç'in de çok kısa sürede İttifak'a üye olmasını umduklarını kaydetti.
Biden ayrıca dün diş tedavisi nedeniyle görüşmelerinin ertelenmesinden ötürü Stoltenberg'den özür diledi.
Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya bugün açıkladığı askeri yardım paketi nedeniyle teşekkür etti. Ukraynalıların Rusya'ya yönelik başlattıkları karşı saldırıdan bahseden Stoltenberg, Ukraynalıların bu kapsamda "ilerleme kaydettiklerini" aktardı.
Stoltenberg, "İsveç'i bir an önce İttifak'ın tam teşekküllü bir üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.