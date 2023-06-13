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Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi: Diş tedavisi nedeniyle görüşememişti
Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi: Diş tedavisi nedeniyle görüşememişti
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T21:43+0300
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joe biden
jens stoltenberg
dünya
abd
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ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Beyaz Saray'da görüşen Biden, NATO'daki liderliğinden ötürü Stoltenberg'e teşekkür etti.Biden, NATO müttefiklerinin hiç olmadığı kadar birleşmiş olduğunu ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanıldığını söyledi.Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu hatırlatan Biden, İsveç'in de çok kısa sürede İttifak'a üye olmasını umduklarını kaydetti.Biden ayrıca dün diş tedavisi nedeniyle görüşmelerinin ertelenmesinden ötürü Stoltenberg'den özür diledi.Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya bugün açıkladığı askeri yardım paketi nedeniyle teşekkür etti. Ukraynalıların Rusya'ya yönelik başlattıkları karşı saldırıdan bahseden Stoltenberg, Ukraynalıların bu kapsamda "ilerleme kaydettiklerini" aktardı.Stoltenberg, "İsveç'i bir an önce İttifak'ın tam teşekküllü bir üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230612/biden-dis-tedavisi-nedeniyle-onceden-planlanan-programina-katilamayacak-1072347477.html
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joe biden, jens stoltenberg, abd, ukrayna krizi

Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi: Diş tedavisi nedeniyle görüşememişti

21:43 13.06.2023 (güncellendi: 21:53 13.06.2023)
© AP Photo / Manuel Balce CenetaBiden, Stoltenberg
Biden, Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Beyaz Saray'da görüşen Biden, NATO'daki liderliğinden ötürü Stoltenberg'e teşekkür etti.
Biden, NATO müttefiklerinin hiç olmadığı kadar birleşmiş olduğunu ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanıldığını söyledi.
Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu hatırlatan Biden, İsveç'in de çok kısa sürede İttifak'a üye olmasını umduklarını kaydetti.
Biden ayrıca dün diş tedavisi nedeniyle görüşmelerinin ertelenmesinden ötürü Stoltenberg'den özür diledi.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
DÜNYA
Biden, diş tedavisi nedeniyle önceden planlanan programına katılamayacak
Dün, 20:27
Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya bugün açıkladığı askeri yardım paketi nedeniyle teşekkür etti. Ukraynalıların Rusya'ya yönelik başlattıkları karşı saldırıdan bahseden Stoltenberg, Ukraynalıların bu kapsamda "ilerleme kaydettiklerini" aktardı.
Stoltenberg, "İsveç'i bir an önce İttifak'ın tam teşekküllü bir üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.
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