https://sputniknews.com.tr/20230613/biden-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-bir-araya-geldi-dis-tedavisi-nedeniyle-gorusememisti-1072402098.html

Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi: Diş tedavisi nedeniyle görüşememişti

Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi: Diş tedavisi nedeniyle görüşememişti

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T21:43+0300

2023-06-13T21:43+0300

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joe biden

jens stoltenberg

dünya

abd

ukrayna krizi

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ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Beyaz Saray'da görüşen Biden, NATO'daki liderliğinden ötürü Stoltenberg'e teşekkür etti.Biden, NATO müttefiklerinin hiç olmadığı kadar birleşmiş olduğunu ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanıldığını söyledi.Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu hatırlatan Biden, İsveç'in de çok kısa sürede İttifak'a üye olmasını umduklarını kaydetti.Biden ayrıca dün diş tedavisi nedeniyle görüşmelerinin ertelenmesinden ötürü Stoltenberg'den özür diledi.Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya bugün açıkladığı askeri yardım paketi nedeniyle teşekkür etti. Ukraynalıların Rusya'ya yönelik başlattıkları karşı saldırıdan bahseden Stoltenberg, Ukraynalıların bu kapsamda "ilerleme kaydettiklerini" aktardı.Stoltenberg, "İsveç'i bir an önce İttifak'ın tam teşekküllü bir üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230612/biden-dis-tedavisi-nedeniyle-onceden-planlanan-programina-katilamayacak-1072347477.html

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