https://sputniknews.com.tr/20230613/beyaz-saray-washington-cok-yakinda-kiev-icin-yeni-bir-askeri-yardim-paketi-aciklayacak-1072375741.html

Beyaz Saray: Washington çok yakında Kiev için yeni bir askeri yardım paketi açıklayacak

Beyaz Saray: Washington çok yakında Kiev için yeni bir askeri yardım paketi açıklayacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Washington'un çok yakında Kiev için yeni bir askeri yardım paketi... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T12:22+0300

2023-06-13T12:22+0300

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9 Haziran Cuma günü Ukrayna'ya yönelik askeri yardım kapsamında 2.1 milyar dolarlık yeni paketi kamuoyuna duyuran Washington, yeni bir paket daha açıklamaya hazırlanıyor.Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya gönderilecek yeni askeri yardım paketini çok yakında duyuracağını söyledi.Kirby, Washington'un Kiev'in ihtiyaç duyduğu silahları temin etmeye odaklanmayı sürdürdüğünü kaydetti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), cuma günkü açıklamasında yeni yardım paketi kapsamında Hawk füze sistemleri için füzeler, 105 ve 203 mm kalibreli top mermileri, Puma tipi İHA'lar, lazer navigasyon sistemli füze kompleksleri alınacağını bildirmişti.Pentagon, ABD'nin Ukraynalı askerlere teçhizatların hazırlanması ve bakımı gibi konularda da yardım sunacağını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230609/pentagon-ukrayna-icin-21-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-acikladi-1072237858.html

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