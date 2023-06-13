https://sputniknews.com.tr/20230613/belediye-baskani-ihaleye-fesat-karistirma-iddiasiyla-tutuklandi-1072385711.html
Belediye Başkanı 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla tutuklandı
Belediye Başkanı 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla tutuklandı
Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'ın da aralarında... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T14:40+0300
2023-06-13T14:40+0300
2023-06-13T14:55+0300
türkiye
patnos
ağrı
belediye başkanı
ihale
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Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van, İstanbul, Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Hatay'da 9 Haziran'da operasyon düzenlendi.Operasyonda yakalanan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer, belediye şirket müdürü Uğur Laçin, iş adamları Rıza Doğaç ile Erhan Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Polis, zanlıların adliyeye sevki sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.
türkiye
patnos
ağrı
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patnos, ağrı, belediye başkanı, ihale
patnos, ağrı, belediye başkanı, ihale
Belediye Başkanı 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla tutuklandı
14:40 13.06.2023 (güncellendi: 14:55 13.06.2023) Abone ol
Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.
Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van, İstanbul, Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Hatay'da 9 Haziran'da operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer, belediye şirket müdürü Uğur Laçin, iş adamları Rıza Doğaç ile Erhan Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Polis, zanlıların adliyeye sevki sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.