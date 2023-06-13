https://sputniknews.com.tr/20230613/belediye-baskani-ihaleye-fesat-karistirma-iddiasiyla-tutuklandi-1072385711.html

Belediye Başkanı 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla tutuklandı

Belediye Başkanı 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'ın da aralarında... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T14:40+0300

2023-06-13T14:40+0300

2023-06-13T14:55+0300

türkiye

patnos

ağrı

belediye başkanı

ihale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3dbd438aa6db8bf1eeb7ad3fa684e765.jpg

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van, İstanbul, Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Hatay'da 9 Haziran'da operasyon düzenlendi.Operasyonda yakalanan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer, belediye şirket müdürü Uğur Laçin, iş adamları Rıza Doğaç ile Erhan Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Polis, zanlıların adliyeye sevki sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

türkiye

patnos

ağrı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

patnos, ağrı, belediye başkanı, ihale