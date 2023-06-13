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https://sputniknews.com.tr/20230613/arastirmacilar-antarktikadaki-derin-okyanusun-isindigini-kesfetti-1072396381.html
Araştırmacılar Antarktika'daki derin okyanusun ısındığını keşfetti
Araştırmacılar Antarktika'daki derin okyanusun ısındığını keşfetti
Uluslararası araştırmacılar, okyanusların ısı ve karbon depolamasına önemli katkı sağlayan Weddell Denizi'ndeki Antarktika Dip Suyu'nun (AABW) azaldığını ve... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T18:06+0300
2023-06-13T18:06+0300
yaşam
antarktika
ısınma
karbon emisyonu
karbon salımı
deniz
okyanus
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British Antarctic Survey'in (BAS) yaptığı ve "Nature Climate Change" isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre, rüzgar ve denizdeki uzun süreli değişimler, Güney Okyanusu'nun bir parçası olan Weddell Denizi'ndeki dip suyu üretimini etkiliyor.Dünyanın en soğuk ve yoğun su kütlesi olan AABW'nin azaldığına ve ısındığına dikkati çeken araştırmacılar, dip suyunda gözlemlenen düşüşün atmosferdeki ısı ve karbonun okyanusta depolanmasına engel olabileceğini kaydetti.Araştırmaya konu verileri toplamak için gemi ve uydu kullanan uzmanlar, Weddell Denizi'nin ısı ve tuzluluk seviyesini ölçtü.Araştırmacılar, dip suların seviyesinin son 30 yılda yüzde 20'den fazla düştüğünü vurgulayarak geri kalan 2 bin metreden daha derin suların diğer okyanuslara oranla 4 kat daha fazla ısındığını kaydetti.Sulardaki azalmanın deniz buzu oluşumundaki düşüşten kaynaklandığı belirtilirken, normal şartlarda buzun yerini değiştirerek yeni buz oluşumuna imkan veren rüzgarların zayıfladığı, bunun da buz oluşumunu yavaşlattığı aktarıldı.Derin sulardaki değişim düşünülenden kısa sürdüAraştırmanın başyazarı olan Fiziksel Oşinograf Dr. Shenjie Zhou, bölgenin hassaslığına dikkati çekerek atmosfer ve deniz buzu arasındaki ilişkinin önemini vurguladı.Derin sulardaki düşüşün ekosistemi etkileyebileceğini dile getiren araştırmacı Dr. Alessandro Silvano ise eskiden derin sulardaki değişimin yüzyıllar sürebileceğini düşündüklerini fakat gözlemlerinde bunun daha kısa zamanda olabileceğini tespit ettiklerini söyledi.Güney Okyanusu'nun, Sanayi Devrimi'nden bu yana, insan kaynaklı küresel ısınmanın yüzde 90'ını, fazla karbon salınımının ise 3'te 1'ini depoladığı biliniyor.Araştırma. "Nature Climate Change" dergisinde yayımlandı.
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antarktika, ısınma, karbon emisyonu, karbon salımı, deniz, okyanus
antarktika, ısınma, karbon emisyonu, karbon salımı, deniz, okyanus

Araştırmacılar Antarktika'daki derin okyanusun ısındığını keşfetti

18:06 13.06.2023
© AA'Buzlar kıtası' Antarktika'da alarm: Bu yıl rekor seviyede eriyor
'Buzlar kıtası' Antarktika'da alarm: Bu yıl rekor seviyede eriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AA
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Uluslararası araştırmacılar, okyanusların ısı ve karbon depolamasına önemli katkı sağlayan Weddell Denizi'ndeki Antarktika Dip Suyu'nun (AABW) azaldığını ve ısındığını açıkladı.
British Antarctic Survey'in (BAS) yaptığı ve "Nature Climate Change" isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre, rüzgar ve denizdeki uzun süreli değişimler, Güney Okyanusu'nun bir parçası olan Weddell Denizi'ndeki dip suyu üretimini etkiliyor.
Dünyanın en soğuk ve yoğun su kütlesi olan AABW'nin azaldığına ve ısındığına dikkati çeken araştırmacılar, dip suyunda gözlemlenen düşüşün atmosferdeki ısı ve karbonun okyanusta depolanmasına engel olabileceğini kaydetti.
Araştırmaya konu verileri toplamak için gemi ve uydu kullanan uzmanlar, Weddell Denizi'nin ısı ve tuzluluk seviyesini ölçtü.
Araştırmacılar, dip suların seviyesinin son 30 yılda yüzde 20'den fazla düştüğünü vurgulayarak geri kalan 2 bin metreden daha derin suların diğer okyanuslara oranla 4 kat daha fazla ısındığını kaydetti.
Sulardaki azalmanın deniz buzu oluşumundaki düşüşten kaynaklandığı belirtilirken, normal şartlarda buzun yerini değiştirerek yeni buz oluşumuna imkan veren rüzgarların zayıfladığı, bunun da buz oluşumunu yavaşlattığı aktarıldı.

Derin sulardaki değişim düşünülenden kısa sürdü

Araştırmanın başyazarı olan Fiziksel Oşinograf Dr. Shenjie Zhou, bölgenin hassaslığına dikkati çekerek atmosfer ve deniz buzu arasındaki ilişkinin önemini vurguladı.
Derin sulardaki düşüşün ekosistemi etkileyebileceğini dile getiren araştırmacı Dr. Alessandro Silvano ise eskiden derin sulardaki değişimin yüzyıllar sürebileceğini düşündüklerini fakat gözlemlerinde bunun daha kısa zamanda olabileceğini tespit ettiklerini söyledi.
Güney Okyanusu'nun, Sanayi Devrimi'nden bu yana, insan kaynaklı küresel ısınmanın yüzde 90'ını, fazla karbon salınımının ise 3'te 1'ini depoladığı biliniyor.
Araştırma. "Nature Climate Change" dergisinde yayımlandı.
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