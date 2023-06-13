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https://sputniknews.com.tr/20230613/antalya-aciklarinda-isik-sacan-kopek-baligi-yakalandi-kirmizi-listede-yer-aliyor-1072381163.html
Antalya açıklarında ‘ışık saçan’ köpek balığı yakalandı: Kırmızı listede yer alıyor
Antalya açıklarında ‘ışık saçan’ köpek balığı yakalandı: Kırmızı listede yer alıyor
Antalya’nın 1 mil açıklarında 28 yıldır balıkçılık yapan bir kişinin oltasına ‘ışık saçan’ köpek balığı olarak bilinen küt burunlu köpek balığı takıldı. Prof... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T13:29+0300
2023-06-13T13:29+0300
yaşam
antalya
köpek balığı
balıkçı
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Yeni Zelanda’nın doğu kıyısında 2021 yılında biyolüminesans olarak adlandırılan, kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesiyle etrafa ışık yayma yeteneği keşfedilen küt burunlu köpek balığı cinsi, Antalya açıklarında sportif balıkçılık yapan Savaş Dursun’un oltasına takıldı. Balığı teknesine aldığında neye uğradığını şaşıran Dursun, gözleri zümrüt gibi parlak, dişleri ise testereyi andıran balığı eliyle tutup yaşadığı o şaşkınlığı cep telefonuyla kaydetti. Küt burunlu köpek balığını tekrar denize salan Dursun, 28 yıldır balıkçılık yaptığını ve böyle bir balıkla ilk kez karşılaştığını söyledi.'Dişleri korkunçtu'Kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta 400 metre derinlikte balığın oltasına takıldığını belirten Dursun, “Oltama gelen balığı tanıyamadım. Yakalamamış olsam bile görmüş olmam lazımdı. Biraz temkinli yaklaştım. Dişleri korkunçtu. Tanımadığım balık türlerinin mutlaka salıyorum. Araştırınca dünyada en parlak omurgalı canlı olduğunu öğrendik. Denizin altında parlıyormuş ve en yağlı karaciğere sahipmiş. Çok büyük balıklar yakaladık, keşfettik ama bu benim için de sürpriz oldu” dedi.'Gözü zümrüt gibi'Daha önce 2 kez oltasına köpek balığı takılan Savaş Güzel de, “Ben de ilk defa gördüm. Gözünden ışık saçtığını ve avını kendine çektiği gibi özelliğinin olduğunu duydum. Balığın gözü zümrüt gibi. Değişik bir hayvan ve çok şaşırdım” diye konuştu.'Kırmızı listede yer alıyor'Küt burunlu köpek balığının derin sularda yaşadığını belirten Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, biyolüminesans yöntemiyle ışık saçma yeteneğine sahip bu balığın yaşamını dip sularda sürdürdüğünü kaydetti. Gökoğlu, söz konusu türün Akdeniz’de nadir yakalanan köpek balığı cinsinden olduğunu aktararak, “Tehlikesi yok çünkü çok derinde yaşıyor. Sığ sulara girmez. Genellikle yaşamını dipte geçirir ve oradaki canlılarla beslenir. Biyolojik olarak ışık saçan bir tür. Işık saçtığı için diğer balıkları kendine cezbettiriyor. Bu balık tüm denizlerde var. Yaklaşık 2,5-3 metreye kadar büyüyebilen bir balık. Az yavru veren balıklardan birisi. Çok sık yakalanan bir balık değil. Koruma altında ve kırmızı listede yer alıyor” ifadelerine yer verdi.'Köpek balığı popülasyonu azaldı'Özellikle sosyal medyada köpek balığı görüntüsü çekip paylaşılan görüntülerin, vatandaşlarda korku oluşturduğunu ancak söz konusu olayın kıyıdan çok açıkta ve tehlike oluşturmayacak düzeyde olduğuna vurgu yapan Gökoğlu, şu anda köpek balığı popülasyonunun oldukça azaldığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220719/kopek-baligi-sanilan-zarganaya-tokat-atildi-1058872449.html
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antalya, köpek balığı, balıkçı
antalya, köpek balığı, balıkçı

Antalya açıklarında ‘ışık saçan’ köpek balığı yakalandı: Kırmızı listede yer alıyor

13:29 13.06.2023
© İHA / SUAT METİN - UMUT YASİN KURTER‘ışık saçan’ köpek balığı
‘ışık saçan’ köpek balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© İHA / SUAT METİN - UMUT YASİN KURTER
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Antalya’nın 1 mil açıklarında 28 yıldır balıkçılık yapan bir kişinin oltasına ‘ışık saçan’ köpek balığı olarak bilinen küt burunlu köpek balığı takıldı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu derin sularda yaşayan bu türün ışık saçma yeteneği sayesinde avlarını cezbedip kendine çekerek avladığını söyledi.
Yeni Zelanda’nın doğu kıyısında 2021 yılında biyolüminesans olarak adlandırılan, kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesiyle etrafa ışık yayma yeteneği keşfedilen küt burunlu köpek balığı cinsi, Antalya açıklarında sportif balıkçılık yapan Savaş Dursun’un oltasına takıldı. Balığı teknesine aldığında neye uğradığını şaşıran Dursun, gözleri zümrüt gibi parlak, dişleri ise testereyi andıran balığı eliyle tutup yaşadığı o şaşkınlığı cep telefonuyla kaydetti. Küt burunlu köpek balığını tekrar denize salan Dursun, 28 yıldır balıkçılık yaptığını ve böyle bir balıkla ilk kez karşılaştığını söyledi.

'Dişleri korkunçtu'

Kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta 400 metre derinlikte balığın oltasına takıldığını belirten Dursun, “Oltama gelen balığı tanıyamadım. Yakalamamış olsam bile görmüş olmam lazımdı. Biraz temkinli yaklaştım. Dişleri korkunçtu. Tanımadığım balık türlerinin mutlaka salıyorum. Araştırınca dünyada en parlak omurgalı canlı olduğunu öğrendik. Denizin altında parlıyormuş ve en yağlı karaciğere sahipmiş. Çok büyük balıklar yakaladık, keşfettik ama bu benim için de sürpriz oldu” dedi.
'Gözü zümrüt gibi'
Daha önce 2 kez oltasına köpek balığı takılan Savaş Güzel de, “Ben de ilk defa gördüm. Gözünden ışık saçtığını ve avını kendine çektiği gibi özelliğinin olduğunu duydum. Balığın gözü zümrüt gibi. Değişik bir hayvan ve çok şaşırdım” diye konuştu.

'Kırmızı listede yer alıyor'

Küt burunlu köpek balığının derin sularda yaşadığını belirten Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, biyolüminesans yöntemiyle ışık saçma yeteneğine sahip bu balığın yaşamını dip sularda sürdürdüğünü kaydetti. Gökoğlu, söz konusu türün Akdeniz’de nadir yakalanan köpek balığı cinsinden olduğunu aktararak, “Tehlikesi yok çünkü çok derinde yaşıyor. Sığ sulara girmez. Genellikle yaşamını dipte geçirir ve oradaki canlılarla beslenir. Biyolojik olarak ışık saçan bir tür. Işık saçtığı için diğer balıkları kendine cezbettiriyor. Bu balık tüm denizlerde var. Yaklaşık 2,5-3 metreye kadar büyüyebilen bir balık. Az yavru veren balıklardan birisi. Çok sık yakalanan bir balık değil. Koruma altında ve kırmızı listede yer alıyor” ifadelerine yer verdi.

'Köpek balığı popülasyonu azaldı'

Özellikle sosyal medyada köpek balığı görüntüsü çekip paylaşılan görüntülerin, vatandaşlarda korku oluşturduğunu ancak söz konusu olayın kıyıdan çok açıkta ve tehlike oluşturmayacak düzeyde olduğuna vurgu yapan Gökoğlu, şu anda köpek balığı popülasyonunun oldukça azaldığını da sözlerine ekledi.
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