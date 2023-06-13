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https://sputniknews.com.tr/20230613/altinin-kilogrami-1-milyon-479-bin-liraya-geriledi-1072392203.html
Altının kilogramı 1 milyon 479 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 479 bin liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 479 bin liraya geriledi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T16:29+0300
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 479 bin lira, en yüksek 1 milyon 506 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.9 azalarak 1 milyon 479 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 197 milyon 688 bin 866,69 lira, işlem miktarı ise 1.472,89 kilogram oldu.Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 213 milyon 43 bin 9,86 lira düzeyinde gerçekleşti.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye İş Bankası, Golden Global Yatırım, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve NMGLOBAL Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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altın, borsa istanbul
altın, borsa istanbul

Altının kilogramı 1 milyon 479 bin liraya geriledi

16:29 13.06.2023
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 479 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 479 bin lira, en yüksek 1 milyon 506 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.9 azalarak 1 milyon 479 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 197 milyon 688 bin 866,69 lira, işlem miktarı ise 1.472,89 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 213 milyon 43 bin 9,86 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye İş Bankası, Golden Global Yatırım, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve NMGLOBAL Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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