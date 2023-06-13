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https://sputniknews.com.tr/20230613/almanyada-yillik-enflasyon-mayista-son-14-ayin-en-dusuk-seviyesinde-1072378431.html
Almanya'da yıllık enflasyon mayısta son 14 ayın en düşük seviyesinde
Almanya'da yıllık enflasyon mayısta son 14 ayın en düşük seviyesinde
Almanya’da yıllık enflasyon, toplu taşımada ucuz bilet ve daha ucuz petrol fiyatlarının etkisiyle mayısta yüzde 6.1’e geriledi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
almanya
enflasyon
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı nihai verilerini açıkladı.Buna göre, Almanya’da nisanda yüzde 7,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 6.1’e geriledi. Böylece ülkede enflasyon oranı Mart 2022'den bu yana en düşük değere geriledi.Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise yüzde 0.1 geriledi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.Almanya'da enerji ve gıda, aylardır en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları mayısta bir yıl öncesine göre yüzde 14.9 ve enerji ürünleri yüzde 2.6 artış gösterdi. Gıda ve enerji fiyatları bir önceki aya göre düştü.
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almanya, enflasyon
almanya, enflasyon

Almanya'da yıllık enflasyon mayısta son 14 ayın en düşük seviyesinde

13:10 13.06.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDERAlmanya- Enflasyon
Almanya- Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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Almanya’da yıllık enflasyon, toplu taşımada ucuz bilet ve daha ucuz petrol fiyatlarının etkisiyle mayısta yüzde 6.1’e geriledi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı nihai verilerini açıkladı.
Buna göre, Almanya’da nisanda yüzde 7,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 6.1’e geriledi. Böylece ülkede enflasyon oranı Mart 2022'den bu yana en düşük değere geriledi.
Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise yüzde 0.1 geriledi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.
Almanya'da enerji ve gıda, aylardır en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları mayısta bir yıl öncesine göre yüzde 14.9 ve enerji ürünleri yüzde 2.6 artış gösterdi. Gıda ve enerji fiyatları bir önceki aya göre düştü.
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