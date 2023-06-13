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Almanya'da kuraklık alarmı
Almanya'da kuraklık alarmı
Almanya’da bu yaz sıcaklıkların 44 dereceye ulaşmasını bekleyen meteoroloji uzmanları yetkililere kuraklık uyarısında bulundu. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
almanya
kuraklık
meteoroloji
yağış
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Avrupa ülkeleri aşırı sıcaklar nedeniyle kuraklıkla mücadele ediyor. Almanya genelinde nisan ayında etkili olan yoğun yağışların ardından, mayıs ayı itibarıyla yağışlar etkisini azalttı.Özellikle ülkenin doğu bölgelerinde çok az yağış kaydedildi. Mayıs ayı boyunca başkent Berlin'de metrekare başına yalnızca 12 litre yağış düşerken, son 4 haftada hiç yağış görülmedi.Yetkililer, son 5 yılda etkili olan aşırı sıcaklar ve az yağış nedeniyle Almanya'da kuraklık tehdidinin giderek arttığını belirtti.Özellikle 2022 yılının çok sıcak geçtiği Almanya'da kuraklık oranı son 50 senenin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Tarım alanlarının birçoğu olumsuz etkilendiği gibi kuraklık nedeniyle birçok noktada çıkan orman yangını da günlerce söndürülememişti.Meteoroloji uzmanları bu yıl da ülkede sıcak ve kurak bir yaz mevsimi yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu. Haziran ayının başında havaların aniden ısınmaya başladığı Almanya’da ay sonuna doğru sıcaklıkların 33-35 derecelere kadar çıkabileceği belirtildi.ABD'li meteoroloji uzmanları, haziran ayı sonunda güneybatı Almanya'da sıcaklıkların 44 derecelere kadar çıkabileceği uyarısı yaptı.Çevresel Araştırmalar Merkezi'nin (UFZ) yaptığı açıklamaya göre, doğu Almanya'da ve Aşağı Saksonya eyaletinde topraklar 2 metre derinliğe kadar kurudu.Ülkenin kuzeydoğusunda, orman yangını riski 5. derece kırmızı alarm durumuna getirildi.Geçen yıl yaşanan ülke tarihinin en ciddi orman yangınlarının bu yıl da tekrarlanmasından endişe ediliyor.
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almanya, kuraklık, meteoroloji, yağış
almanya, kuraklık, meteoroloji, yağış

Almanya'da kuraklık alarmı

02:27 13.06.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDERAlmanya sıcak hava
Almanya sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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Almanya’da bu yaz sıcaklıkların 44 dereceye ulaşmasını bekleyen meteoroloji uzmanları yetkililere kuraklık uyarısında bulundu.
Avrupa ülkeleri aşırı sıcaklar nedeniyle kuraklıkla mücadele ediyor. Almanya genelinde nisan ayında etkili olan yoğun yağışların ardından, mayıs ayı itibarıyla yağışlar etkisini azalttı.
Özellikle ülkenin doğu bölgelerinde çok az yağış kaydedildi. Mayıs ayı boyunca başkent Berlin'de metrekare başına yalnızca 12 litre yağış düşerken, son 4 haftada hiç yağış görülmedi.
Yetkililer, son 5 yılda etkili olan aşırı sıcaklar ve az yağış nedeniyle Almanya'da kuraklık tehdidinin giderek arttığını belirtti.
Özellikle 2022 yılının çok sıcak geçtiği Almanya'da kuraklık oranı son 50 senenin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Tarım alanlarının birçoğu olumsuz etkilendiği gibi kuraklık nedeniyle birçok noktada çıkan orman yangını da günlerce söndürülememişti.
Meteoroloji uzmanları bu yıl da ülkede sıcak ve kurak bir yaz mevsimi yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu. Haziran ayının başında havaların aniden ısınmaya başladığı Almanya’da ay sonuna doğru sıcaklıkların 33-35 derecelere kadar çıkabileceği belirtildi.
ABD'li meteoroloji uzmanları, haziran ayı sonunda güneybatı Almanya'da sıcaklıkların 44 derecelere kadar çıkabileceği uyarısı yaptı.
Çevresel Araştırmalar Merkezi'nin (UFZ) yaptığı açıklamaya göre, doğu Almanya'da ve Aşağı Saksonya eyaletinde topraklar 2 metre derinliğe kadar kurudu.
Ülkenin kuzeydoğusunda, orman yangını riski 5. derece kırmızı alarm durumuna getirildi.
Geçen yıl yaşanan ülke tarihinin en ciddi orman yangınlarının bu yıl da tekrarlanmasından endişe ediliyor.
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