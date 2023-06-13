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Afyonkarahisar-Denizli karayolunda heyelan 2 aracı yuttu: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar-Denizli karayolunda heyelan 2 aracı yuttu: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar-Denizli karayolunda yaşanan sel baskını sonrası oluşan heyelanda toprak altında kalan iki araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T20:45+0300
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Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü yakınlarında sağanak yağış sonrası sel baskını yaşandı. Baskının ardından köyün tepelerinden karayoluna toprak kayması oldu. Selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan iki aracı adeta yuttu. Sel ve toprak kayması nedeniyle Denizli'nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yol tamamen araç trafiğine kapandı. Her iki yöne de kilometrelerde araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, ekipler tarafından arama kurtarma çalışması devam ediyor. Araçlardan birinde ismi öğrenilemeyen 1 erkek şahıs hayatını kaybetti, 1 kadın yaralandı.
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heyelan, afyonkarahisar, denizli

Afyonkarahisar-Denizli karayolunda heyelan 2 aracı yuttu: 1 ölü, 1 yaralı

20:45 13.06.2023 (güncellendi: 20:46 13.06.2023)
© İHAAfyonkarahisar-Denizli karayolunda heyelan 2 aracı yuttu: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar-Denizli karayolunda heyelan 2 aracı yuttu: 1 ölü, 1 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© İHA
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Afyonkarahisar-Denizli karayolunda yaşanan sel baskını sonrası oluşan heyelanda toprak altında kalan iki araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyü yakınlarında sağanak yağış sonrası sel baskını yaşandı. Baskının ardından köyün tepelerinden karayoluna toprak kayması oldu.
Selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan iki aracı adeta yuttu. Sel ve toprak kayması nedeniyle Denizli'nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yol tamamen araç trafiğine kapandı.
Her iki yöne de kilometrelerde araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, ekipler tarafından arama kurtarma çalışması devam ediyor. Araçlardan birinde ismi öğrenilemeyen 1 erkek şahıs hayatını kaybetti, 1 kadın yaralandı.
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