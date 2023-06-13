https://sputniknews.com.tr/20230613/abd-butcesi-mayista-240-milyar-dolar-acik-verdi-1072358472.html

ABD bütçesi, mayısta 240 milyar dolar açık verdi

ABD bütçesi, mayısta 240 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı mayısta 240 milyar dolar ile beklentilerin üstünde geldi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T05:10+0300

2023-06-13T05:10+0300

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ekonomi

abd

bütçe

abd hazine bakanlığı

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ABD Hazine Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayınladı. Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının 8. ayında, federal hükümetin bütçe açığı 240 milyar dolar olarak hesaplandı.Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında da 66 milyar dolar bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 263 artış gerçekleşti. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 236 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.Hükümetin gelirleri, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 21 azalarak 307 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 20 artışla 548 milyar dolara çıktı.Ülkede, 2023 mali yılının 8. ayı olan mayıs itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 173 artışla 1 trilyon 165 milyar dolar oldu. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 426 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.Mali yılın ilk 8 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 4 trilyon 159 milyar dolara çıkarken, gelirler yüzde 11 azalışla 2 trilyon 994 milyar dolara düştü.

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abd, bütçe, abd hazine bakanlığı