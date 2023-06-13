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Kolombiya'daki La Tomatina festivalinde 40 ton domates kullanıldı
Kolombiya'daki La Tomatina festivalinde 40 ton domates kullanıldı
Kolombiya'da düzenlenen 'La Tomatina' adlı domates festivalinde katılımcılar 40 ton domatesi birbirine fırlattı. Festivale katılanlar baştan ayağa kırmızıya... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, galeri, güney amerika, kolombiya, festival, domates
фото, fotoğraf, galeri, güney amerika, kolombiya, festival, domates

Kolombiya'daki La Tomatina festivalinde 40 ton domates kullanıldı

10:35 13.06.2023
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Kolombiya'da düzenlenen 'La Tomatina' adlı domates festivalinde katılımcılar 40 ton domatesi birbirine fırlattı. Festivale katılanlar baştan ayağa kırmızıya boyandılar.
© İHA

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Boyata bölgesindeki Sutamarchan kasabasında geçtiğimiz pazar günü düzenlenen 'La Tomatina' adlı domates festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya&#x27;nın Boyata bölgesindeki Sutamarchan kasabasında geçtiğimiz pazar günü düzenlenen &#x27;La Tomatina&#x27; adlı domates festivali renkli görüntülere sahne oldu. - Sputnik Türkiye
1/7
© İHA

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Boyata bölgesindeki Sutamarchan kasabasında geçtiğimiz pazar günü düzenlenen 'La Tomatina' adlı domates festivali renkli görüntülere sahne oldu.

© İHA

Yabancı turistlerin de katılımı ile Sutamarchan kasabasının ana caddelerinde yapılan geçit töreni ile başlayan festival, Sutamarchan Belediye Stadyumu’nda düzenlenen konserler, dans gösterileri ve çeşitli yarışmalar ile devam etti.

Yabancı turistlerin de katılımı ile Sutamarchan kasabasının ana caddelerinde yapılan geçit töreni ile başlayan festival, Sutamarchan Belediye Stadyumu’nda düzenlenen konserler, dans gösterileri ve çeşitli yarışmalar ile devam etti. - Sputnik Türkiye
2/7
© İHA

Yabancı turistlerin de katılımı ile Sutamarchan kasabasının ana caddelerinde yapılan geçit töreni ile başlayan festival, Sutamarchan Belediye Stadyumu’nda düzenlenen konserler, dans gösterileri ve çeşitli yarışmalar ile devam etti.

© İHA

Festivalin en eğlenceli kısmı ise katılımcıların birbirlerine özgürce domates fırlattıkları domates savaşı oldu.

Festivalin en eğlenceli kısmı ise katılımcıların birbirlerine özgürce domates fırlattıkları domates savaşı oldu. - Sputnik Türkiye
3/7
© İHA

Festivalin en eğlenceli kısmı ise katılımcıların birbirlerine özgürce domates fırlattıkları domates savaşı oldu.

© İHA

Geçtiğimiz pazar günü öğleden sonra yapılan domates savaşında kullanılmak üzere festival alanına tüketime uygun olmayan 40 ton domates getirildi.

Geçtiğimiz pazar günü öğleden sonra yapılan domates savaşında kullanılmak üzere festival alanına tüketime uygun olmayan 40 ton domates getirildi. - Sputnik Türkiye
4/7
© İHA

Geçtiğimiz pazar günü öğleden sonra yapılan domates savaşında kullanılmak üzere festival alanına tüketime uygun olmayan 40 ton domates getirildi.

© İHA

Yetkililer, muhtemel kazaları önlemek amacıyla katılımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, domates savaşının başlamasıyla birlikte tonlarca domatesi birbirlerine fırlatan katılımcılar kırmızıya boyandı.

Yetkililer, muhtemel kazaları önlemek amacıyla katılımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, domates savaşının başlamasıyla birlikte tonlarca domatesi birbirlerine fırlatan katılımcılar kırmızıya boyandı. - Sputnik Türkiye
5/7
© İHA

Yetkililer, muhtemel kazaları önlemek amacıyla katılımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, domates savaşının başlamasıyla birlikte tonlarca domatesi birbirlerine fırlatan katılımcılar kırmızıya boyandı.

© İHA

Yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çeken La Tomatina festivali, domates yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla Sutamarchan kasabasında 2005 yılından bu yana düzenleniyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çeken La Tomatina festivali, domates yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla Sutamarchan kasabasında 2005 yılından bu yana düzenleniyor. - Sputnik Türkiye
6/7
© İHA

Yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çeken La Tomatina festivali, domates yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla Sutamarchan kasabasında 2005 yılından bu yana düzenleniyor.

© İHA

Festivalde domates savaşının yanı sıra domates yeme yarışması gibi çeşitli oyunlar düzenlenirken, domates yetiştiricileri de en büyük domates ve en ağır domates kategorilerinde ödüllendiriliyor.

Festivalde domates savaşının yanı sıra domates yeme yarışması gibi çeşitli oyunlar düzenlenirken, domates yetiştiricileri de en büyük domates ve en ağır domates kategorilerinde ödüllendiriliyor. - Sputnik Türkiye
7/7
© İHA

Festivalde domates savaşının yanı sıra domates yeme yarışması gibi çeşitli oyunlar düzenlenirken, domates yetiştiricileri de en büyük domates ve en ağır domates kategorilerinde ödüllendiriliyor.

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