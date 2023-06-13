İstanbul'da suya zam

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
MKE'deki patlamaya ilişkin konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu kurumda ilk kez yaşanmıyor
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB'nin tartışmalı sığınmacı politikası ne anlatıyor?
09:11
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
e-devlet'te veri hırsızlığı iddiaları
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Birçok ürünümüzün içinde yapay zeka var'
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Gazeteci Ülker: Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası’nı en az 1-2 sene bağımsız yönetir
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye dış politikasını bekleyen Ortadoğu
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
73 dk
Z RAPORU
CHP'de değişim mesajları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Terziler: Türkiye sağlık turizminde sayılı ülkeler listesine girdi
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Şimşek'in hocası Prof. Dr. Uygur: IMF düşünülmeli
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Yolsuzluk yapan başkan suçu kime attı?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim sonrası partiler ilk grup toplantılarını yapıyor
12:47
50 dk
VERİ MAÇ
Futbola değil programa veda
14:04
30 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230613/-istanbulda-suya-zam-1072396111.html
İstanbul'da suya zam
İstanbul'da suya zam
İstanbul'da suya yüzde 13 oranında zam yapıldı 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T17:54+0300
2023-06-13T17:57+0300
türkiye
istanbul
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1f/1062905463_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ebf7bc02543a48bcca64a8976c4ccb50.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde su fiyatlarına kullanım oranına göre yüzde 8,20 ila yüzde 47,33'lük zam yapıldı.İBB Meclisi haziran ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Meclis'te yapılan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 2023 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.İSKİ'nin teklifinde, konutta 0-15 metreküp arasında olan 1. kademede 14,61 lira olan mevcut fiyatın yüzde 12,93 artışla 16,50, 2. kademede 30 metreküpe kadar 21,95 lira olan fiyatın yüzde 8,20 artışla 23,75 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 21,95 lira olan fiyatın da yüzde 47,33 artışla 32,34 lira olması önerildi.Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü. Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 39,30 lira olan fiyatın yüzde 10 artışla 43,23 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 39,30 lira olan fiyatın yüzde 27,22 artışla 50 lira teklif edildi.Oy birliği ile kabul edilen zamlı tarife, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.Meclis'te ayrıca İSKİ'ye ait bazı hisse ve parsellerin satışı da görüşüldü.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1f/1062905463_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5a3c8dae73468b38ee36c9246db73516.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, zam
istanbul, zam

İstanbul'da suya zam

17:54 13.06.2023 (güncellendi: 17:57 13.06.2023)
© AAMusluk, el yıkama
Musluk, el yıkama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AA
Abone olTelegram
İstanbul'da suya yüzde 13 oranında zam yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde su fiyatlarına kullanım oranına göre yüzde 8,20 ila yüzde 47,33'lük zam yapıldı.
İBB Meclisi haziran ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Meclis'te yapılan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 2023 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.
İSKİ'nin teklifinde, konutta 0-15 metreküp arasında olan 1. kademede 14,61 lira olan mevcut fiyatın yüzde 12,93 artışla 16,50, 2. kademede 30 metreküpe kadar 21,95 lira olan fiyatın yüzde 8,20 artışla 23,75 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 21,95 lira olan fiyatın da yüzde 47,33 artışla 32,34 lira olması önerildi.
Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü. Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 39,30 lira olan fiyatın yüzde 10 artışla 43,23 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 39,30 lira olan fiyatın yüzde 27,22 artışla 50 lira teklif edildi.
Oy birliği ile kabul edilen zamlı tarife, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
Meclis'te ayrıca İSKİ'ye ait bazı hisse ve parsellerin satışı da görüşüldü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала