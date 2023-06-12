YKS bu hafta sonu: Başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
09:15
6 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
09:40
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
09:45
3 dk
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
10:20
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:01
5 dk
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
13:09
2 dk
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
13:31
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
13:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
14:13
2 dk
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
14:36
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
14:51
8 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
15:01
1 dk
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
15:29
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
15:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
18:15
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
MKE'deki patlamaya ilişkin konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu kurumda ilk kez yaşanmıyor
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB'nin tartışmalı sığınmacı politikası ne anlatıyor?
09:11
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
e-devlet'te veri hırsızlığı iddiaları
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Seçim sonrası üretim ve sanayide yaşananlar
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Asgari ücrette ilk toplantı yarın
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230612/yks-bu-hafta-sonu-basvuran-en-genc-aday-15-en-yasli-aday-89-yasinda-1072341294.html
YKS bu hafta sonu: Başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında
YKS bu hafta sonu: Başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuran en genç... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T16:26+0300
2023-06-12T16:26+0300
yaşam
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
üniversite
öğrenci
ösym
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103970/17/1039701722_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_04d650379b1320d764298bb23215f34e.jpg
Ersoy, 2023-YKS hakkında değerlendirmelerde bulunduğu yazılı açıklamasında, ulusal çapta büyük bir sınav organizasyonunun çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını bildirdi.YKS'ye 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğunu belirten Ersoy, üç oturumdan oluşan YKS'nin KKTC Lefkoşa dahil toplam 228 sınav merkezinde uygulanacağını vurguladı.Ersoy, YKS oturumlarına katılacak aday sayılarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:561 bini aşkın aday bir yükseköğretim programına kayıtlıBayram Ali Ersoy, bu yıl 22 sınav merkezinde ilk defa YKS yapılacağını kaydetti.Lise son sınıfta okumakta olan aday sayısının 881 bin 407, lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayısının ise 1 milyon 438 bin 755 olduğunu aktaran Ersoy, "Bir yükseköğretim programına yerleşen fakat kayıt yaptırmayan aday sayısı 50 bin 41, bir yükseköğretim programına kayıtlı aday sayısı 561 bin 707, yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 514 bin 87, yükseköğretimden kaydı silinen aday sayısı 81 bin 469 oldu." dedi.ÖSYM Başkanı Ersoy, en genç ve en yaşlı adaylara ilişkin, "2023-YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında. Sınava başvurular 18-22 yaş arasında yoğunlaşmış durumda. 50 yaş ve üzeri 29 bin 650 başvuru bulunmaktadır." bilgisini aktardı.Ersoy, YKS'ye başvuran adayların okul türlerine göre dağılımına ilişkin, "Adayların 1 milyon 150 bin 464'ü Anadolu lisesi, 756 bin 485'i açık lise, 815 bin 896'sı meslek lisesi, 376 bin 602'si liselerden, 265 bin 855'i imam hatip lisesi, 94 bin 806'sı fen lisesi, 22 bin 194'ü teknik lise, 45 bin 164'ü diğer liselerden oluşuyor." bilgilerini paylaştı.'Sınavdan 15 dakika önce kapılar kapatılacak'ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS soru dağılımları konusunda şu hatırlatmayı yaptı:13 binin üzerinde engelli adayÖSYM Başkanı Ersoy, engelli adaylara ilişkin hazırlıkları konusunda, "2023 YKS'de bin 115 binada engelli aday ataması gerçekleştirildi. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 13 bin 513 engelli aday girecek. AYT'ye 9 bin 528, YDT'ye ise bin 165 engelli aday katılacak." bilgisini verdi.Engelli adaylar için 2023 YKS'de, üç oturumda toplam 10 bin 103 okuyucu ve işaretleyicinin görev yapacağını bildiren Ersoy, engelli adayların sınavda karşılaşabileceği tüm engelleri ortadan kaldırdıklarını belirtti.Depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteğiDeprem bölgesine belli aralıklarla ziyaret ettiklerine dikkati çeken Ersoy, bölgede nüfus hareketliliğinin fazla olmasından dolayı sınav görevli sayısını ve binaları bu kapsamda düzenlediklerini anlattı.Ersoy, deprem bölgesindeki adaylardan sınav ücreti almadıklarını hatırlatarak, böylece 2023-YKS'de toplam 1 milyon 27 bin 209 adayın sınav ücretinden muaf olduğunu bildirdi.Sınava ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacağını hatırlatan Ersoy, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları tamamladıklarını kaydetti.En üst düzeyde güvenlik tedbirleriBayram Ali Ersoy, sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını vurgulayarak, "Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanmaktadır. Adaylar, sınav uygulanacak okullarda görevlileri tarafından detaylı aramadan sonra sınıflara alınacak." ifadelerini kullandı.Toplu taşımaya yönelik tedbirlerSınav günleri toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermelerinin sağlanması için ilgili kurumlarla yazışmaların yapıldığını aktaran Ersoy, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesinin belediyeler tarafından sağlanacağını, belirli illerde aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ve zamanında ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlüklerinin gerekli tedbirleri aldığı bilgisini verdi.'Sınav günleri nüfus müdürlükleri açık tutulacak'Bayram Ali Ersoy, adayların sınava gireceği salon ve bina bilgilerini içeren sınav giriş belgelerinin 31 Mayıs'ta adayların erişimine açıldığını hatırlatarak, şu uyarılarda bulundu:'Tüm paydaşlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz'ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS'nin güven ve huzur içinde tüm sınav merkezlerinde eş güdüm halinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumların işbirliğinde gereken önlemlerin alındığını kaydetti.Sınavın güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için il ve ilçe sınav koordinatörlerinin koordinasyonunda illerde rektörlerin başkanlığında, ilçelerde kaymakamların başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurullarının toplandığını belirten Ersoy, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, milli eğitim müdürlükleri, sağlık müdürlükleri, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ve nüfus müdürlüklerinden temsilcilerin toplantılara katıldığını anlattı.2023-YKS'de üç oturumda yaklaşık 1 milyon kişinin görev alacağını aktaran Ersoy, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversite rektörlükleri ve diğer kamu kurumlarıyla koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.Sınavla ilgili tüm önlemlerin alındığını bildiren Ersoy, desteklerinden dolayı ilgili tüm kurumlara teşekkür etti.Öte yandan, 2022 YKS'ye 3 milyon 243 bin 334 aday başvurmuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103970/17/1039701722_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_80701a4c309818a72b8b44b338336ea6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, üniversite, öğrenci, ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, üniversite, öğrenci, ösym

YKS bu hafta sonu: Başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında

16:26 12.06.2023
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuran en genç adayın 15, en yaşlı adayın 89 yaşında olduğunu belirterek, "Sınava başvurular, 18-22 yaş arasında yoğunlaşmış durumda. 50 yaş ve üzeri 29 bin 650 başvuru bulunuyor." ifadesini kullandı.
Ersoy, 2023-YKS hakkında değerlendirmelerde bulunduğu yazılı açıklamasında, ulusal çapta büyük bir sınav organizasyonunun çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını bildirdi.
YKS'ye 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğunu belirten Ersoy, üç oturumdan oluşan YKS'nin KKTC Lefkoşa dahil toplam 228 sınav merkezinde uygulanacağını vurguladı.
Ersoy, YKS oturumlarına katılacak aday sayılarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"YKS'nin 17 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak. Sınav, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 465 bin 18 kişi görev alacak. 18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanacak. AYT'de 345 bin 898 kişi görev alacak. Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise İngilizce'den 316 bin 572, Arapça'dan 13 bin 774, Almanca'dan 4 bin 705, Fransızca'dan bin 745, Rusça'dan bin 218 kişi sınava girecek. Sınav, bin 434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 49 bin 108 kişi görev alacak."

561 bini aşkın aday bir yükseköğretim programına kayıtlı

Bayram Ali Ersoy, bu yıl 22 sınav merkezinde ilk defa YKS yapılacağını kaydetti.
Lise son sınıfta okumakta olan aday sayısının 881 bin 407, lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayısının ise 1 milyon 438 bin 755 olduğunu aktaran Ersoy, "Bir yükseköğretim programına yerleşen fakat kayıt yaptırmayan aday sayısı 50 bin 41, bir yükseköğretim programına kayıtlı aday sayısı 561 bin 707, yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 514 bin 87, yükseköğretimden kaydı silinen aday sayısı 81 bin 469 oldu." dedi.
ÖSYM Başkanı Ersoy, en genç ve en yaşlı adaylara ilişkin, "2023-YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında. Sınava başvurular 18-22 yaş arasında yoğunlaşmış durumda. 50 yaş ve üzeri 29 bin 650 başvuru bulunmaktadır." bilgisini aktardı.
Ersoy, YKS'ye başvuran adayların okul türlerine göre dağılımına ilişkin, "Adayların 1 milyon 150 bin 464'ü Anadolu lisesi, 756 bin 485'i açık lise, 815 bin 896'sı meslek lisesi, 376 bin 602'si liselerden, 265 bin 855'i imam hatip lisesi, 94 bin 806'sı fen lisesi, 22 bin 194'ü teknik lise, 45 bin 164'ü diğer liselerden oluşuyor." bilgilerini paylaştı.

'Sınavdan 15 dakika önce kapılar kapatılacak'

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS soru dağılımları konusunda şu hatırlatmayı yaptı:
"17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT); Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanmış olacak."

13 binin üzerinde engelli aday

ÖSYM Başkanı Ersoy, engelli adaylara ilişkin hazırlıkları konusunda, "2023 YKS'de bin 115 binada engelli aday ataması gerçekleştirildi. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 13 bin 513 engelli aday girecek. AYT'ye 9 bin 528, YDT'ye ise bin 165 engelli aday katılacak." bilgisini verdi.
Engelli adaylar için 2023 YKS'de, üç oturumda toplam 10 bin 103 okuyucu ve işaretleyicinin görev yapacağını bildiren Ersoy, engelli adayların sınavda karşılaşabileceği tüm engelleri ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği

Deprem bölgesine belli aralıklarla ziyaret ettiklerine dikkati çeken Ersoy, bölgede nüfus hareketliliğinin fazla olmasından dolayı sınav görevli sayısını ve binaları bu kapsamda düzenlediklerini anlattı.
Ersoy, deprem bölgesindeki adaylardan sınav ücreti almadıklarını hatırlatarak, böylece 2023-YKS'de toplam 1 milyon 27 bin 209 adayın sınav ücretinden muaf olduğunu bildirdi.
Sınava ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacağını hatırlatan Ersoy, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları tamamladıklarını kaydetti.

En üst düzeyde güvenlik tedbirleri

Bayram Ali Ersoy, sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını vurgulayarak, "Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanmaktadır. Adaylar, sınav uygulanacak okullarda görevlileri tarafından detaylı aramadan sonra sınıflara alınacak." ifadelerini kullandı.

Toplu taşımaya yönelik tedbirler

Sınav günleri toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermelerinin sağlanması için ilgili kurumlarla yazışmaların yapıldığını aktaran Ersoy, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesinin belediyeler tarafından sağlanacağını, belirli illerde aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ve zamanında ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlüklerinin gerekli tedbirleri aldığı bilgisini verdi.

'Sınav günleri nüfus müdürlükleri açık tutulacak'

Bayram Ali Ersoy, adayların sınava gireceği salon ve bina bilgilerini içeren sınav giriş belgelerinin 31 Mayıs'ta adayların erişimine açıldığını hatırlatarak, şu uyarılarda bulundu:
"Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorunda. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adayların mağdur olmamaları için ivedilikle nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekmektedir. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacaktır."

'Tüm paydaşlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz'

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS'nin güven ve huzur içinde tüm sınav merkezlerinde eş güdüm halinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumların işbirliğinde gereken önlemlerin alındığını kaydetti.
Sınavın güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için il ve ilçe sınav koordinatörlerinin koordinasyonunda illerde rektörlerin başkanlığında, ilçelerde kaymakamların başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurullarının toplandığını belirten Ersoy, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, milli eğitim müdürlükleri, sağlık müdürlükleri, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ve nüfus müdürlüklerinden temsilcilerin toplantılara katıldığını anlattı.
2023-YKS'de üç oturumda yaklaşık 1 milyon kişinin görev alacağını aktaran Ersoy, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversite rektörlükleri ve diğer kamu kurumlarıyla koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.
Sınavla ilgili tüm önlemlerin alındığını bildiren Ersoy, desteklerinden dolayı ilgili tüm kurumlara teşekkür etti.
Öte yandan, 2022 YKS'ye 3 milyon 243 bin 334 aday başvurmuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала