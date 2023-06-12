https://sputniknews.com.tr/20230612/uzmanindan-yks-onerileri-son-gun-soru-cozmeyin-1072331828.html

Uzmanından YKS önerileri: 'Son gün soru çözmeyin'

Uzmanından YKS önerileri: 'Son gün soru çözmeyin'

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Şehriban Özabacı, Yükseköğretim Kurumları... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T14:08+0300

2023-06-12T14:08+0300

2023-06-12T14:08+0300

yaşam

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

öğrenci

üniversite

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/01/1049421952_0:0:299:168_1920x0_80_0_0_57b4ad689e74b8c9c4ae96b48d50fa2f.jpg

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, YKS için geri sayım başladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Özabacı, yoğun ve yorucu bir hazırlık sürecinin ardından sınav heyecanı yaşayan öğrenciler ve ailelerine önerilerde bulundu.Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle deprem bölgesinde sınava hazırlanan gençlerin, öğretmenlerin ve velilerin hayatının büyük ölçüde değiştiğini anımsatan Özabacı, ülke genelinde pek çok kişinin de yaşamının etkilendiğini ifade etti.Özabacı, birçok genç ve aile için yeni bir başlangıç yapabilmek amacıyla bireylerin umutlarının bu sınava bağlanmış olabileceğini belirterek, "Sınav bütün bu yaşantılar içinde unutulmuş olsa da insanların doğası gereği kendilerini ayakta tutabilmek, geleceğe ilişkin bağlarını daha güçlü hale getirmek açısından bir araç olarak da anlamlı bir yer edinmiş olabilir." açıklamasında bulundu.Özabacı, bütün bu yaşananlarla sınavın gençlerin bundan sonraki yaşam planlarını büyük ölçüde etkileyeceğini aktararak, bu nedenle YKS'ye bilgi birikimini en iyi şekilde sunacak şekilde girmek için psikolojik, duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak hazırlıklı olmanın yerinde olacağını bildirdi.Sınava hazırlık sürecinin yanı sıra sınav sırasında yapılacakların da önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özabacı, "Sınavdan önceki hafta genel tekrar yapıp, deneme sınavı çözmek, geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakmak öğrencilerin sınav performanslarını, güven duygularını ve motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecektir. Önceki son birkaç yıl sınavlarda çıkmış olan soruları çok zor olmayan kaynaklardan incelemek, çözmek öğrencileri daha da güçlü kılacaktır." ifadelerini kullandı.'Dinlenin ve uyku düzenini oluşturun'Prof. Dr. Nilüfer Özabacı, son bir haftada dinlenmenin de önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:Sınava hazırlanan gençlerin kendilerini huzurlu, rahat hissetmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Özabacı, bunun hem kendi iç huzurları hem de sosyal çevreleriyle olan ilişkileriyle ilgili olduğunu anlattı.Özabacı, gençlerin desteklendikleri duygusunu daha fazla yaşayabilmeleri için güvendikleri kişilerle kaygılarını, korkularını, umutlarını, hayallerini paylaşmalarının güvende hissetmelerine yardımcı olacağına işaret ederek, şu tavsiyelerde bulundu:'Son gün soru çözmeyin'Son gün soru çözülmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özabacı, huzurlu, keyifli aktivitelerde bulunmanın, hafif tempoda yürüyüş ve egzersiz yapmanın rahatlatıcı olacağını bildirdi.Özabacı, sınavdan günler önce nefesi düzenlemenin motivasyonu ve performansı destekleyeceğini ifade ederek, şunları aktardı:

https://sputniknews.com.tr/20230608/deprem-bolgesinde-yks-basvurulari-artti-1072171922.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks), öğrenci, üniversite