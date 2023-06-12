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Uzmanından YKS önerileri: 'Son gün soru çözmeyin'
Uzmanından YKS önerileri: 'Son gün soru çözmeyin'
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Şehriban Özabacı, Yükseköğretim Kurumları... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T14:08+0300
2023-06-12T14:08+0300
yaşam
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
öğrenci
üniversite
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Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, YKS için geri sayım başladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Özabacı, yoğun ve yorucu bir hazırlık sürecinin ardından sınav heyecanı yaşayan öğrenciler ve ailelerine önerilerde bulundu.Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle deprem bölgesinde sınava hazırlanan gençlerin, öğretmenlerin ve velilerin hayatının büyük ölçüde değiştiğini anımsatan Özabacı, ülke genelinde pek çok kişinin de yaşamının etkilendiğini ifade etti.Özabacı, birçok genç ve aile için yeni bir başlangıç yapabilmek amacıyla bireylerin umutlarının bu sınava bağlanmış olabileceğini belirterek, "Sınav bütün bu yaşantılar içinde unutulmuş olsa da insanların doğası gereği kendilerini ayakta tutabilmek, geleceğe ilişkin bağlarını daha güçlü hale getirmek açısından bir araç olarak da anlamlı bir yer edinmiş olabilir." açıklamasında bulundu.Özabacı, bütün bu yaşananlarla sınavın gençlerin bundan sonraki yaşam planlarını büyük ölçüde etkileyeceğini aktararak, bu nedenle YKS'ye bilgi birikimini en iyi şekilde sunacak şekilde girmek için psikolojik, duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak hazırlıklı olmanın yerinde olacağını bildirdi.Sınava hazırlık sürecinin yanı sıra sınav sırasında yapılacakların da önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özabacı, "Sınavdan önceki hafta genel tekrar yapıp, deneme sınavı çözmek, geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakmak öğrencilerin sınav performanslarını, güven duygularını ve motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecektir. Önceki son birkaç yıl sınavlarda çıkmış olan soruları çok zor olmayan kaynaklardan incelemek, çözmek öğrencileri daha da güçlü kılacaktır." ifadelerini kullandı.'Dinlenin ve uyku düzenini oluşturun'Prof. Dr. Nilüfer Özabacı, son bir haftada dinlenmenin de önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:Sınava hazırlanan gençlerin kendilerini huzurlu, rahat hissetmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Özabacı, bunun hem kendi iç huzurları hem de sosyal çevreleriyle olan ilişkileriyle ilgili olduğunu anlattı.Özabacı, gençlerin desteklendikleri duygusunu daha fazla yaşayabilmeleri için güvendikleri kişilerle kaygılarını, korkularını, umutlarını, hayallerini paylaşmalarının güvende hissetmelerine yardımcı olacağına işaret ederek, şu tavsiyelerde bulundu:'Son gün soru çözmeyin'Son gün soru çözülmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özabacı, huzurlu, keyifli aktivitelerde bulunmanın, hafif tempoda yürüyüş ve egzersiz yapmanın rahatlatıcı olacağını bildirdi.Özabacı, sınavdan günler önce nefesi düzenlemenin motivasyonu ve performansı destekleyeceğini ifade ederek, şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20230608/deprem-bolgesinde-yks-basvurulari-artti-1072171922.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), öğrenci, üniversite
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), öğrenci, üniversite

Uzmanından YKS önerileri: 'Son gün soru çözmeyin'

14:08 12.06.2023
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
© AA
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Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Şehriban Özabacı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan gençlerin sadece sınavdan önceki gece değil, çok daha önceden uyku düzenini sağlamaları gerektiğini bildirdi.
Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, YKS için geri sayım başladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Özabacı, yoğun ve yorucu bir hazırlık sürecinin ardından sınav heyecanı yaşayan öğrenciler ve ailelerine önerilerde bulundu.
Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle deprem bölgesinde sınava hazırlanan gençlerin, öğretmenlerin ve velilerin hayatının büyük ölçüde değiştiğini anımsatan Özabacı, ülke genelinde pek çok kişinin de yaşamının etkilendiğini ifade etti.
Özabacı, birçok genç ve aile için yeni bir başlangıç yapabilmek amacıyla bireylerin umutlarının bu sınava bağlanmış olabileceğini belirterek, "Sınav bütün bu yaşantılar içinde unutulmuş olsa da insanların doğası gereği kendilerini ayakta tutabilmek, geleceğe ilişkin bağlarını daha güçlü hale getirmek açısından bir araç olarak da anlamlı bir yer edinmiş olabilir." açıklamasında bulundu.
Özabacı, bütün bu yaşananlarla sınavın gençlerin bundan sonraki yaşam planlarını büyük ölçüde etkileyeceğini aktararak, bu nedenle YKS'ye bilgi birikimini en iyi şekilde sunacak şekilde girmek için psikolojik, duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak hazırlıklı olmanın yerinde olacağını bildirdi.
Sınava hazırlık sürecinin yanı sıra sınav sırasında yapılacakların da önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özabacı, "Sınavdan önceki hafta genel tekrar yapıp, deneme sınavı çözmek, geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakmak öğrencilerin sınav performanslarını, güven duygularını ve motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecektir. Önceki son birkaç yıl sınavlarda çıkmış olan soruları çok zor olmayan kaynaklardan incelemek, çözmek öğrencileri daha da güçlü kılacaktır." ifadelerini kullandı.

'Dinlenin ve uyku düzenini oluşturun'

Prof. Dr. Nilüfer Özabacı, son bir haftada dinlenmenin de önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Çalışmak kadar dinlenmek sevilen, hoşa giden faaliyetlere zaman ayırmak gençleri güçlendirmek, motivasyonu arttırmak açısından çok daha önemlidir. Çalışma ve dinlenme zamanları dengeli bir şekilde düzenlenmelidir. Uyku da bu dinlenme süreci içinde en önemli kaynaklardan biridir. Uyku düzeninin sağlanması zihinsel performansı olumlu yönde etkiler. Sınava hazırlanan gençlerin sadece sınavdan önceki gece değil, çok daha önceden uyku düzenini sağlamaları gerekir. Sınav sabahı zinde uyanabilmek ve erken kalkabileceği bir düzen uygulamak yerinde bir karar olur."
Sınava hazırlanan gençlerin kendilerini huzurlu, rahat hissetmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Özabacı, bunun hem kendi iç huzurları hem de sosyal çevreleriyle olan ilişkileriyle ilgili olduğunu anlattı.
Özabacı, gençlerin desteklendikleri duygusunu daha fazla yaşayabilmeleri için güvendikleri kişilerle kaygılarını, korkularını, umutlarını, hayallerini paylaşmalarının güvende hissetmelerine yardımcı olacağına işaret ederek, şu tavsiyelerde bulundu:
"Tabii ki bu süreçte ailelerin de çocuklarına eşlik ederek nasıl yardım edeceklerini sorgulamaları hatta çocukları ile arkadaşça, sakin ve destekleyici paylaşımlarda bulunmaları çok rahatlatıcı olacaktır. Olumlu düşünceleri zihninden uzaklaştırmamak, iyi gelen, rahatlatan düşünceleri, umut veren gelecek hayallerini zaman zaman düşünmek destekleyici olacaktır. Huzuru kaçırabilecek konuşmalar, kişiler, haberler olduğunda olumsuz etkilenmemek için ortamdan uzaklaşmak yerindedir. Sınavla ya da sınav konularıyla ilgili gençler kendilerine ilişkin ön yargılar oluştuğunda bunların yerine olumlu duyguları ve düşünceleri ön plana getirmek güçlendirici olacaktır."

'Son gün soru çözmeyin'

Son gün soru çözülmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özabacı, huzurlu, keyifli aktivitelerde bulunmanın, hafif tempoda yürüyüş ve egzersiz yapmanın rahatlatıcı olacağını bildirdi.
Özabacı, sınavdan günler önce nefesi düzenlemenin motivasyonu ve performansı destekleyeceğini ifade ederek, şunları aktardı:
"Üniversite adayı öğrenciler, 10-15 saniye arkasına rahatça yaslanarak burnundan derince nefes alıp ve aldığı nefesi bir miktar içinde tutarak ağzından yavaşça verdiği nefes çalışmaları büyük ölçüde rahatlatacaktır. Hatta sınav anında gergin hissettiği zamanlar da nefesine odaklanarak kendini rahatlatabilmelidir. Sınav süresince morali bozulduğunda, konsantrasyonu dağıldığında ve yorgunluk hissettiğinde nefes egzersizlerini yapmaya devam etmelidir. Bu sınav geleceğiniz için önemli bir sınavdır ancak telafi edilemez değildir. Lütfen bunu her zaman kendinize hatırlatın."
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
TÜRKİYE
Deprem bölgesinde YKS başvuruları arttı
8 Haziran , 12:04
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