https://sputniknews.com.tr/20230612/turkakim-ustunden-gaz-tedariki-yeniden-basladi-1072323498.html
TürkAkım üstünden gaz tedariki yeniden başladı
TürkAkım üstünden gaz tedariki yeniden başladı
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, TürkAkım doğalgaz boru hattındaki planlı bakım çalışmalarının tamamlandığını ve boru hattı üstünden gaz tedarikinin yeniden... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T12:14+0300
2023-06-12T12:14+0300
2023-06-12T12:14+0300
dünya
gazprom
türkakım
gaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067912015_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_c664df69ec92e783d8a9a9e5cea460ee.jpg
Gazprom, “TürkAkım gaz boru hattı için 5-12 Haziran’da planlanan bakım ve onarım çalışmaları sona erdi” açıklamasını yaptı. Böylelikle TürkAkım üstünden gaz sevkiyatının yeniden başladığı belirtildi. Rus gazını Karadeniz üstünden Türkiye ve Türkiye üstünden de güney ve doğu Avrupa ülkelerine taşıması için inşa edilen TürkAkım boru hattı yılda 31.5 milyar metreküp doğalgaz sevk etme kapasitesine sahip.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067912015_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b80d7f25a24cd113943f6928a517de52.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gazprom, türkakım, gaz
TürkAkım üstünden gaz tedariki yeniden başladı
Abone ol
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, TürkAkım doğalgaz boru hattındaki planlı bakım çalışmalarının tamamlandığını ve boru hattı üstünden gaz tedarikinin yeniden başladığını duyurdu.
Gazprom, “TürkAkım gaz boru hattı için 5-12 Haziran’da planlanan bakım ve onarım çalışmaları sona erdi” açıklamasını yaptı.
Böylelikle TürkAkım üstünden gaz sevkiyatının yeniden başladığı belirtildi.
Rus gazını Karadeniz üstünden Türkiye ve Türkiye üstünden de güney ve doğu Avrupa ülkelerine taşıması için inşa edilen TürkAkım boru hattı yılda 31.5 milyar metreküp doğalgaz sevk etme kapasitesine sahip.