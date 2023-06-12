https://sputniknews.com.tr/20230612/turkakim-ustunden-gaz-tedariki-yeniden-basladi-1072323498.html

TürkAkım üstünden gaz tedariki yeniden başladı

TürkAkım üstünden gaz tedariki yeniden başladı

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, TürkAkım doğalgaz boru hattındaki planlı bakım çalışmalarının tamamlandığını ve boru hattı üstünden gaz tedarikinin yeniden... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T12:14+0300

2023-06-12T12:14+0300

2023-06-12T12:14+0300

dünya

gazprom

türkakım

gaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067912015_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_c664df69ec92e783d8a9a9e5cea460ee.jpg

Gazprom, “TürkAkım gaz boru hattı için 5-12 Haziran’da planlanan bakım ve onarım çalışmaları sona erdi” açıklamasını yaptı. Böylelikle TürkAkım üstünden gaz sevkiyatının yeniden başladığı belirtildi. Rus gazını Karadeniz üstünden Türkiye ve Türkiye üstünden de güney ve doğu Avrupa ülkelerine taşıması için inşa edilen TürkAkım boru hattı yılda 31.5 milyar metreküp doğalgaz sevk etme kapasitesine sahip.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazprom, türkakım, gaz