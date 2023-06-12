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https://sputniknews.com.tr/20230612/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozerden-hakim-karsisinda-ilk-savunma-kimseyi-dolandirmadim-1072320478.html
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den hakim karşısında ilk savunma: Kimseyi dolandırmadım
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den hakim karşısında ilk savunma: Kimseyi dolandırmadım
Arnavutluk’tan Türkiye’ye iadesi gerçekleşen kripto para borsası Thodex’in kurucu Faruk Fatih Özer hakim karşına çıktı. Özer, "Ben kimseyi dolandırmadım. Suç... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T11:41+0300
2023-06-12T11:44+0300
türkiye
thodex
faruk fatih özer
hakim
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Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle açılan 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Kimseyi dolandırmadığını' söyledi Duruşmada ilk kez savunması alınan Özer, kimlik tespitinde, bir şirket yönettiğini ancak aylık gelirini bilmediğini söyledi. Milliyet'in haberine göre Özer, “Bugün burada iki senedir üzerime atılan iftiralara cevap vereceğim. Bu insanların burada olmasının sorumlusu lanse edilmem içimde bitmeyen ızdıraba sebep oluyor. Ben kimseyi dolandırmadım. Suç örgütü kurmadım. Bana kumpas kuruldu” dedi. Şirket departmanlarını anlattı Ticaret hayatına e-ticaret ile başladığını söyleyen Özer, “Thodex’i ilk aşamada çok enerji vereceğim bir şirket olarak kurmamıştım” dedi. Thodex’e nasıl üye olunduğunu detaylı bir şekilde anlatan Özer şirket departmanlarını da anlattı. Çalışanlarının sözleşme yaparak işe başladıklarını anlatan Özer, “İki senedir tutuklu olan çalışanların şirket yöneticisi olarak benim aldığım kararları ve yaptıklarımı bilmesi mümkün değildir. Haksız ve hukuksuz bir şekilde iki seneden fazladır tutuklu olan ablam Serap Özer’in de şirkette herhangi bir yetkisi yoktur. Karar alma yetkisi de yoktur” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230423/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozer-adliyeye-sevk-edildi-1070078478.html
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thodex, faruk fatih özer, hakim
thodex, faruk fatih özer, hakim

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den hakim karşısında ilk savunma: Kimseyi dolandırmadım

11:41 12.06.2023 (güncellendi: 11:44 12.06.2023)
© AAArnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tiran-İstanbul seferini yapan uçakla Türkiye'ye getirildi. Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tiran-İstanbul seferini yapan uçakla Türkiye'ye getirildi. Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
© AA
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Arnavutluk’tan Türkiye’ye iadesi gerçekleşen kripto para borsası Thodex’in kurucu Faruk Fatih Özer hakim karşına çıktı. Özer, "Ben kimseyi dolandırmadım. Suç örgütü kurmadım. Bana kumpas kuruldu" dedi.
Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle açılan 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

'Kimseyi dolandırmadığını' söyledi

Duruşmada ilk kez savunması alınan Özer, kimlik tespitinde, bir şirket yönettiğini ancak aylık gelirini bilmediğini söyledi.
Milliyet'in haberine göre Özer, “Bugün burada iki senedir üzerime atılan iftiralara cevap vereceğim. Bu insanların burada olmasının sorumlusu lanse edilmem içimde bitmeyen ızdıraba sebep oluyor. Ben kimseyi dolandırmadım. Suç örgütü kurmadım. Bana kumpas kuruldu” dedi.
Şirket departmanlarını anlattı Ticaret hayatına e-ticaret ile başladığını söyleyen Özer, “Thodex’i ilk aşamada çok enerji vereceğim bir şirket olarak kurmamıştım” dedi. Thodex’e nasıl üye olunduğunu detaylı bir şekilde anlatan Özer şirket departmanlarını da anlattı. Çalışanlarının sözleşme yaparak işe başladıklarını anlatan
Özer, “İki senedir tutuklu olan çalışanların şirket yöneticisi olarak benim aldığım kararları ve yaptıklarımı bilmesi mümkün değildir. Haksız ve hukuksuz bir şekilde iki seneden fazladır tutuklu olan ablam Serap Özer’in de şirkette herhangi bir yetkisi yoktur. Karar alma yetkisi de yoktur” dedi.
Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesine karar verildikten sonra getirildiği Türkiye'de gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
TÜRKİYE
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
23 Nisan, 14:15
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