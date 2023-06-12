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Şampiyonlar Ligi finali sebebiyle İstanbul'a gelen taraftarlar ortalama 2 bin dolar harcadı
Şampiyonlar Ligi finali sebebiyle İstanbul'a gelen taraftarlar ortalama 2 bin dolar harcadı
TÜROB Başkanı Müberra Eresin, ‘‘Şehirde doluluklar yüzde 90’ın üzerine çıktı. Turist başı harcama katlandı. Daha da önemlisi İstanbul dünyaya 1. sınıf bir... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
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uefa şampiyonlar ligi
turist
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700 milyon kişi Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ni izledi. Maçı televizyonda izleyenler bir yana, yerinde izlemek için dünyanın her yerinden futbolseverler İstanbul’a akın etti. Hürriyet'ten Şenay Büyükdöşe'nin haberine göre, oteller, restoranlar doldu, şehrin ekonomisi birden canlandı. Şehirde dolulukların yüzde 90’ın üzerine çıktığını söyleyen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, ‘‘En önemlisi İstanbul dünyaya 1. sınıf bir destinasyon olduğunu kanıtladı. Biz turizmciler bu final maçını zor günlerin ardından bir milat olarak kabul ediyoruz. Bu maç İstanbul için güzel, hareketli günlerin başlangıcı’’ diye konuştu.İstanbul'un dünyanın 1. sınıf destinasyonu olduğunu vurgulayan Eresin, "Maçın İstanbul’da olması bizim için ölçülemeyecek kadar iyi bir pazarlama aracı. Resmi rakamlara göre 70 bin bilet var. Bu etkiyle şehirde doluluklar yüzde 90’ın üzerine çıktı. Elbette oda fiyatlarında da yüzde 100’e varan artışlar oldu. Gelenlerin bir kısmı 1 gece kaldı, sabah gelip gece dönenler de oldu ama günün sonunda, günübirlik gelenler de 2-3 gün kalanlar da şehre büyük bir ekonomik katkı sağladılar. Ama bundan da önemlisi bu maç aslında turizmci için büyük bir moral oldu. Uzun zamandır birçok badire atlattık ve hâlâ ayaktayız. Biz bu maçı bir milat gibi görüyoruz. Güzel, hareketli günlerin de zaten bugünden itibaren gelmesini bekliyoruz. Çünkü İstanbul bu maçla birlikte 1. sınıf bir destinasyon olduğunu dünyaya kanıtladı" şeklinde konuştu.Maç için gelen turistlerin bin 900 ile 2 bin dolar harcadıklarını söyleyen Eresin, "Maç için gelen turist, aynı zamanda para harcayan turist diyebiliriz. 2022’de İstanbul’da ortalama turist harcaması 950 dolara çıkmıştı. Maç için gelenlerin ise ortalama bin 900 – 2 bin dolar civarında harcama yaptığını ve ülkeye 120 milyon dolar gibi bir döviz girişi olduğu tahmin ediyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230611/istanbula-sampiyonlar-ligi-ovgusu-acilis-toreni-super-bowl-sovlarina-goz-kirpan-bir-gosteriydi-1072290284.html
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istanbul, uefa şampiyonlar ligi, turist
istanbul, uefa şampiyonlar ligi, turist

Şampiyonlar Ligi finali sebebiyle İstanbul'a gelen taraftarlar ortalama 2 bin dolar harcadı

12:25 12.06.2023 (güncellendi: 13:28 12.06.2023)
İstanbul Havalimanı'nın günlük uçuş ve yolcu sayısında "UEFA Şampiyonlar Ligi" nedeniyle rekor kırıldı.
İstanbul Havalimanı'nın günlük uçuş ve yolcu sayısında UEFA Şampiyonlar Ligi nedeniyle rekor kırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
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TÜROB Başkanı Müberra Eresin, ‘‘Şehirde doluluklar yüzde 90’ın üzerine çıktı. Turist başı harcama katlandı. Daha da önemlisi İstanbul dünyaya 1. sınıf bir destinasyon olduğunu kanıtladı. Bu maç İstanbul için güzel, hareketli günlerin başlangıcı’’ dedi. Eresin, taraftarların ortalama 2 bin dolar para harcadıklarını da söyledi.
700 milyon kişi Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ni izledi.
Maçı televizyonda izleyenler bir yana, yerinde izlemek için dünyanın her yerinden futbolseverler İstanbul’a akın etti.
Hürriyet'ten Şenay Büyükdöşe'nin haberine göre, oteller, restoranlar doldu, şehrin ekonomisi birden canlandı. Şehirde dolulukların yüzde 90’ın üzerine çıktığını söyleyen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, ‘‘En önemlisi İstanbul dünyaya 1. sınıf bir destinasyon olduğunu kanıtladı. Biz turizmciler bu final maçını zor günlerin ardından bir milat olarak kabul ediyoruz. Bu maç İstanbul için güzel, hareketli günlerin başlangıcı’’ diye konuştu.
İstanbul'un dünyanın 1. sınıf destinasyonu olduğunu vurgulayan Eresin, "Maçın İstanbul’da olması bizim için ölçülemeyecek kadar iyi bir pazarlama aracı. Resmi rakamlara göre 70 bin bilet var. Bu etkiyle şehirde doluluklar yüzde 90’ın üzerine çıktı. Elbette oda fiyatlarında da yüzde 100’e varan artışlar oldu. Gelenlerin bir kısmı 1 gece kaldı, sabah gelip gece dönenler de oldu ama günün sonunda, günübirlik gelenler de 2-3 gün kalanlar da şehre büyük bir ekonomik katkı sağladılar. Ama bundan da önemlisi bu maç aslında turizmci için büyük bir moral oldu. Uzun zamandır birçok badire atlattık ve hâlâ ayaktayız. Biz bu maçı bir milat gibi görüyoruz. Güzel, hareketli günlerin de zaten bugünden itibaren gelmesini bekliyoruz. Çünkü İstanbul bu maçla birlikte 1. sınıf bir destinasyon olduğunu dünyaya kanıtladı" şeklinde konuştu.
Maç için gelen turistlerin bin 900 ile 2 bin dolar harcadıklarını söyleyen Eresin, "Maç için gelen turist, aynı zamanda para harcayan turist diyebiliriz. 2022’de İstanbul’da ortalama turist harcaması 950 dolara çıkmıştı. Maç için gelenlerin ise ortalama bin 900 – 2 bin dolar civarında harcama yaptığını ve ülkeye 120 milyon dolar gibi bir döviz girişi olduğu tahmin ediyoruz" dedi.
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