https://sputniknews.com.tr/20230612/saganak-yagis-ankara-kirikkale-afyonkarahisarda-su-baskinlarina-neden-oldu--1072308800.html

Sağanak yağış Ankara, Kırıkkale, Afyonkarahisar'da su baskınlarına neden oldu

Sağanak yağış Ankara, Kırıkkale, Afyonkarahisar'da su baskınlarına neden oldu

Ankara, Kırıkkale, Afyonkarahisar'da kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, birçok ev, iş yeriyle cadde ve sokak sular altında kaldı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T05:15+0300

2023-06-12T05:15+0300

2023-06-12T05:15+0300

sağanak

ankara

afyonkarahisar

türkiye

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Ankara'da öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak şiddetini artırınca Çankaya ilçesindeki Sıhhiye semtinde birçok ev ve iş yerini su bastı.Esnaf Tamer Akdemir, yağmur nedeniyle medikal malzemeleri bulunan dükkanının sular altında kaldığını belirterek, "Bütün raflarımız devrildi. İçerideki su dışarıdan daha fazla oldu. Mahvolduk yani, bittik" diye konuştu.Maddi hasarının 10 milyon liranın üzerinde olduğunu söyleyen Akdemir, yetkililerin yetersiz kaldığını ve herkese yetişilemediğini ifade etti.Amcasıyla birlikte mahsur kaldıkları eksi 2. kattaki evlerinden yüzerek kurtulan Umut Toprakçıoğlu da kuvvetli sağanak nedeniyle binanın giriş kapısının patladığını söyledi.Son anda kurtulduklarını dile getiren Toprakçıoğlu, "İyi ki de çıkmışız, çıkmasaydık büyük ihtimalle ölürdük ki tavana kadar dolmuştu zaten. Suyun şiddeti bizi ilk önce geri attı sonra merdivenlerin demirlerine tutunarak çıktık" dedi.Mamak ilçesindeki Üreğil Millet Bahçesi'nde ise yağmur suyunun yüksekliği bankları aştı. Millet bahçesindeki yapay gölün suyu çamura dönüştü.Kırıkkale'de 21 küçükbaş hayvan telef olduKırıkkale'nin Balışeyh ve Keskin ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, sele kapılan 21 küçükbaş hayvan telef oldu.Balışeyh ilçesine bağlı Kırlangıç köyünde etkili olan yağışın ardından köyün içerisinden geçen dere taştı, bazı bahçe duvarları yıkıldı.Köydeki ekili araziler ve bahçeler de zarar gördü.Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de sağanak etkili oldu.İlçede öğleden sonra aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Afyonkarahisar - Şuhut karayolu ve ilçe trafiğinde sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.Çakırözü köyündeki bazı evlerde su baskınları oluştuğu ve ekili tarım arazilerinin zarar gördüğü bildirildi.

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