https://sputniknews.com.tr/20230612/rusya-savunma-bakanligi-gonulluler-kararnamesi-sonrasi-ilk-sozlesmeyi-cecen-ahmat-kuvvetiyle-yapti-1072330432.html

Rusya Savunma Bakanlığı gönüllüler kararnamesi sonrası ilk sözleşmeyi Çeçen 'Ahmat' kuvvetiyle yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı gönüllüler kararnamesi sonrası ilk sözleşmeyi Çeçen 'Ahmat' kuvvetiyle yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun gönüllü birliklere bakanlıkla sözleşme imzalama zorunluluğu getiren kararnamesi sonrası ilk sözleşmeyi... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T13:44+0300

2023-06-12T13:44+0300

2023-06-12T13:44+0300

ukrayna krizi

ahmat kadirov

özel birlik

rusya savunma bakanlığı

sözleşme

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre imzalanan sözleşme, 'Ahmat' özel kuvvetinin özel askeri harekat bölgesindeki faaliyetlerini düzenleyecek.Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi tarafından imzalanan ve Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Aleksey Kim ile üniversite direktörü Adam Daşayev tarafından imzalanan sözleşme, gönüllü birliklerin özel harekat bölgesindeki yasal düzenleme ve faaliyetleri tanımlarken gönüllü askerlere ve aile bireylerine yönelik sosyal güvence ve destek tedbirlerini de belirliyor.Orgeneral Kim, kararnamenin gönüllü oluşumların verimliliğini artırmak için Rusya Başkomutanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Şoygu yönetiminde imzalandığını kaydederek diğer gönüllü birliklerin de sözleşme imzalayacağını umduğunu dile getirdi.'Ahmat' özel kuvveti komutanı Abdi Alaudinov da, sözleşmenin gönüllü askerlerin desteklenmesine karkı sunacağını söyledi.Şoygu'nun 10 Haziran'da imzaladığı kararname uyarınca tüm gönüllü birlikler, 1 Temmuz'a kadar Rusya Savunma Bakanlığı'yla sözleşme imzalamak durumunda. Kararname sayesinde özel askeri harekatta görev alan gönüllü birliklerin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

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ahmat kadirov, özel birlik, rusya savunma bakanlığı, sözleşme