https://sputniknews.com.tr/20230612/putin-askeri-hastaneye-giderek-ozel-askeri-harekatta-yaralananlara-rusya-kahramani-odulu-verdi-1072350923.html

Putin, askeri hastaneye giderek özel askeri harekatta yaralananlara 'Rusya Kahramanı' ödülü verdi

Putin, askeri hastaneye giderek özel askeri harekatta yaralananlara 'Rusya Kahramanı' ödülü verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Günü vesilesiyle Moskova'daki Vişnevskiy Merkezi Askeri Klinik Hastanesi'ni ziyaret etti. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T21:48+0300

2023-06-12T21:48+0300

2023-06-12T21:48+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ödül

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Putin'e hastane ziyareti sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti.Hastanede özel askeri harekatta yaralanan askerlerle bir araya gelen Putin, 'Rusya Kahramanı' ödüllerini takdim etti.Bazı askerler, Putin'in elinde Cesaret Nişanı aldı.Putin, Mayıs 2022'de de Moskova'daki Mandrık Merkezi Askeri Klinik Hastanesi'ni ziyaret ederek özel askeri harekatta yaralanan askerlerle sohbet etmişti.

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