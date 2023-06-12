https://sputniknews.com.tr/20230612/putin-askeri-hastaneye-giderek-ozel-askeri-harekatta-yaralananlara-rusya-kahramani-odulu-verdi-1072350923.html
Putin, askeri hastaneye giderek özel askeri harekatta yaralananlara 'Rusya Kahramanı' ödülü verdi
Putin, askeri hastaneye giderek özel askeri harekatta yaralananlara 'Rusya Kahramanı' ödülü verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Günü vesilesiyle Moskova'daki Vişnevskiy Merkezi Askeri Klinik Hastanesi'ni ziyaret etti. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T21:48+0300
2023-06-12T21:48+0300
2023-06-12T21:48+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ödül
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Putin'e hastane ziyareti sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti.Hastanede özel askeri harekatta yaralanan askerlerle bir araya gelen Putin, 'Rusya Kahramanı' ödüllerini takdim etti.Bazı askerler, Putin'in elinde Cesaret Nişanı aldı.Putin, Mayıs 2022'de de Moskova'daki Mandrık Merkezi Askeri Klinik Hastanesi'ni ziyaret ederek özel askeri harekatta yaralanan askerlerle sohbet etmişti.
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rusya, vladimir putin, ödül
rusya, vladimir putin, ödül
Putin, askeri hastaneye giderek özel askeri harekatta yaralananlara 'Rusya Kahramanı' ödülü verdi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Günü vesilesiyle Moskova'daki Vişnevskiy Merkezi Askeri Klinik Hastanesi'ni ziyaret etti.
Putin'e hastane ziyareti sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti.
Hastanede özel askeri harekatta yaralanan askerlerle bir araya gelen Putin, 'Rusya Kahramanı' ödüllerini takdim etti.
Bazı askerler, Putin'in elinde Cesaret Nişanı aldı.
Putin, Mayıs 2022'de de Moskova'daki Mandrık Merkezi Askeri Klinik Hastanesi'ni ziyaret ederek özel askeri harekatta yaralanan askerlerle sohbet etmişti.