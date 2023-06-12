https://sputniknews.com.tr/20230612/otoyoldaki-yanginda-ust-gecit-coktu-1072315333.html
Otoyoldaki yangında üst geçit çöktü
Otoyoldaki yangında üst geçit çöktü
ABD’de eyaletler arası yolda çıkan araç yangını üst geçidin çökmesine neden oldu. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T10:21+0300
2023-06-12T10:21+0300
2023-06-12T10:23+0300
dünya
yol
yangın
çökme
video
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ABD’nin Philadelphia eyaletinde eyaletler arası yol olan I-95’te kaza yapan araç alev topuna döndü. Yangın nedeniyle eyaletler arası yolun bir kısmında çökme meydana gelirken, yol trafiğe kapatıldı. Yetkililer, kazanın yere saatle 06.00 sıralarında yolun Tacony bölümündeki Academy Yolu ile Cottona Bulvarı çıkışı arasında meydana geldiğini belirterek, yangın sonucu eyaletler arası yola ait üst geçidin çöktüğünü açıkladı.
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Otoyoldaki yangında üst geçit çöktü
Otoyoldaki yangında üst geçit çöktü
2023-06-12T10:21+0300
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yol, yangın, çökme, video, видео
yol, yangın, çökme, video, видео
Otoyoldaki yangında üst geçit çöktü
10:21 12.06.2023 (güncellendi: 10:23 12.06.2023) Abone ol
ABD’de eyaletler arası yolda çıkan araç yangını üst geçidin çökmesine neden oldu.
ABD’nin Philadelphia eyaletinde eyaletler arası yol olan I-95’te kaza yapan araç alev topuna döndü. Yangın nedeniyle eyaletler arası yolun bir kısmında çökme meydana gelirken, yol trafiğe kapatıldı.
Yetkililer, kazanın yere saatle 06.00 sıralarında yolun Tacony bölümündeki Academy Yolu ile Cottona Bulvarı çıkışı arasında meydana geldiğini belirterek, yangın sonucu eyaletler arası yola ait üst geçidin çöktüğünü açıkladı.