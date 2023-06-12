https://sputniknews.com.tr/20230612/okan-bayulgenden-yeni-punk-tarzi-sac-panik-yapmayin-benim-1072325275.html

Okan Bayülgen'den yeni punk tarzı saç: 'Arkadaşlar panik yapmayın, benim'

Okan Bayülgen'den yeni punk tarzı saç: 'Arkadaşlar panik yapmayın, benim'

Johnny Depp'in solisti olduğu 'Hollywood Vampires' adlı müzik grubunun konserine giden Okan Bayülgen'in tarzı ve yeni saç stili dikkat çekti. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T12:51+0300

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okan bayülgen

yaşam

johnny depp

konser

saç

punk rock

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Oyuncu Johnny Depp, 2012'den beri üyesi olduğu rock grubu olan Hollywood Vampires ile geçtiğimiz akşam İstanbul'da konser verdi.Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre, konsere şovmen Okan Bayülgen de katıldı.'Evet benim, yanlış görmediniz'Punk modasına uyarak saçlarını Mohikan stili kestiren Okan Bayülgen, kapıda fotoğraflarını çeken basın mensuplarına “Arkadaşlar panik yapmayın. Evet, benim. Yanlış görmediniz” dedi ve hızlı adımlarla konser alanına yöneldi.

https://sputniknews.com.tr/20230610/johnny-deppli-hollywood-vampires-grubu-istanbulda-konser-verdi-1072267140.html

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okan bayülgen, johnny depp, konser, saç, punk rock