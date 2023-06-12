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Okan Bayülgen'den yeni punk tarzı saç: 'Arkadaşlar panik yapmayın, benim'
Okan Bayülgen'den yeni punk tarzı saç: 'Arkadaşlar panik yapmayın, benim'
Johnny Depp'in solisti olduğu 'Hollywood Vampires' adlı müzik grubunun konserine giden Okan Bayülgen'in tarzı ve yeni saç stili dikkat çekti. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
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okan bayülgen
yaşam
johnny depp
konser
saç
punk rock
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Oyuncu Johnny Depp, 2012'den beri üyesi olduğu rock grubu olan Hollywood Vampires ile geçtiğimiz akşam İstanbul'da konser verdi.Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre, konsere şovmen Okan Bayülgen de katıldı.'Evet benim, yanlış görmediniz'Punk modasına uyarak saçlarını Mohikan stili kestiren Okan Bayülgen, kapıda fotoğraflarını çeken basın mensuplarına “Arkadaşlar panik yapmayın. Evet, benim. Yanlış görmediniz” dedi ve hızlı adımlarla konser alanına yöneldi.
https://sputniknews.com.tr/20230610/johnny-deppli-hollywood-vampires-grubu-istanbulda-konser-verdi-1072267140.html
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okan bayülgen, johnny depp, konser, saç, punk rock
okan bayülgen, johnny depp, konser, saç, punk rock

Okan Bayülgen'den yeni punk tarzı saç: 'Arkadaşlar panik yapmayın, benim'

12:51 12.06.2023 (güncellendi: 12:56 12.06.2023)
© Milliyet/Hüseyin AltunOkan Bayülgen
Okan Bayülgen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
© Milliyet/Hüseyin Altun
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Johnny Depp'in solisti olduğu 'Hollywood Vampires' adlı müzik grubunun konserine giden Okan Bayülgen'in tarzı ve yeni saç stili dikkat çekti.
Oyuncu Johnny Depp, 2012'den beri üyesi olduğu rock grubu olan Hollywood Vampires ile geçtiğimiz akşam İstanbul'da konser verdi.
Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre, konsere şovmen Okan Bayülgen de katıldı.

'Evet benim, yanlış görmediniz'

Punk modasına uyarak saçlarını Mohikan stili kestiren Okan Bayülgen, kapıda fotoğraflarını çeken basın mensuplarına “Arkadaşlar panik yapmayın. Evet, benim. Yanlış görmediniz” dedi ve hızlı adımlarla konser alanına yöneldi.
© Milliyet/Hüseyin AltunPunk modasına uyan Okan Bayülgen, Johnny Depp konserinde
Punk modasına uyan Okan Bayülgen, Johnny Depp konserinde - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
Punk modasına uyan Okan Bayülgen, Johnny Depp konserinde
© Milliyet/Hüseyin Altun
Hollywood Vampires, Johnny Depp - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2023
YAŞAM
Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu İstanbul'da konser verdi
10 Haziran , 23:30
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