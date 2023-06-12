Nurseli İdiz: 'Bu iktidar toplumu ayrıştırıyor' diye şikayeti laik kesim başlattı

("Geçtiğimiz günlerde (Yalı Çapkını dizisi oyuncusu) Mert Ramazan Demir'e yönelik açıklamanız çok konuşuldu..." sorusuna) Ben çocuğa yönelik kötü bir şey söylemedim. Sadece yeni nesil oyunculardan bazılarını çok fazla abarttıklarını söylemeye çalıştım. Herkesin bir dönemi var. Arka arkaya reklamlarda oynatıyorlar, dizilerde çok öne çıkıyorlar. Yaptığı diğer iş başarılı olmayınca da sektörden siliniyorlar. Bu durum da böyle oyuncuları depresyona sokuyor. Mert Ramazan Demir'in oyunculuğuna laf söylemedim yoksa. Genç oyuncular arasında beğendiklerim var. Mesela Merve Dizdar'ın başarısını çok önemli buluyorum. Şunu da söyleyeyim ama Merve eskiden olsa bu fiziksel özelliğiyle bu başarıyı yakalayamazdı. Çünkü oyuncak bebek gibi kadın oyunculara yer veriyorlardı. Ama bu anlayış da değişti artık. Oyuncuların fotomodel gibi güzel olmasına gerek yok. Ben çocuğa yönelik kötü bir şey söylemedim. Sadece yeni nesil oyunculardan bazılarını çok fazla abarttıklarını söylemeye çalıştım. Herkesin bir dönemi var. Arka arkaya reklamlarda oynatıyorlar, dizilerde çok öne çıkıyorlar. Yaptığı diğer iş başarılı olmayınca da sektörden siliniyorlar. Bu durum da böyle oyuncuları depresyona sokuyor. Mert Ramazan Demir'in oyunculuğuna laf söylemedim yoksa. Genç oyuncular arasında beğendiklerim var. Mesela Merve Dizdar'ın başarısını çok önemli buluyorum. Şunu da söyleyeyim ama Merve eskiden olsa bu fiziksel özelliğiyle bu başarıyı yakalayamazdı. Çünkü oyuncak bebek gibi kadın oyunculara yer veriyorlardı. Ama bu anlayış da değişti artık. Oyuncuların fotomodel gibi güzel olmasına gerek yok.

Türkiye'de ayrıştırma aslında başörtüsü tartışmasıyla başladı. Ben sol görüşlü bir kadınım, CHP Gençlik Kolları'nda da yer almıştım. Hayatım boyunca doğru gelmeyen şeyi açıkça söylerim. Şimdi bu iktidar kaç yıldır işbaşında, toplumu ayrıştırıyor diye şikayet eden laik kesim başlattı ayrıştırmayı. Türkiye'de ayrıştırma aslında başörtüsü tartışmasıyla başladı. Ben sol görüşlü bir kadınım, CHP Gençlik Kolları'nda da yer almıştım. Hayatım boyunca doğru gelmeyen şeyi açıkça söylerim. Şimdi bu iktidar kaç yıldır işbaşında, toplumu ayrıştırıyor diye şikayet eden laik kesim başlattı ayrıştırmayı.

Başörtüsü yasaklarına ilk günden beri karşıydım. Başörtüsü yasaklarını çok saçma ve gereksiz görmüştüm. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, isteyen örtünür, isteyen örtünmez. Benim muhafazakar camiadan da yakın arkadaşlarım var, laik kesimden de. Kim neye inanıyorsa öyle yaşasın. Ben sol görüşlü de olsam inançlı bir kadınım. Müslümanlık en gelişmiş, en hümanist dindir. Rahmetli kayınvalidemin ana dili Arapçaydı. Kuran Kerim'i de hatmetmişti. Onun sayesinde Kuran'ı defalarca okudum. Ne zaman sıkıntıya düşsem okurum. Başörtüsü yasaklarına ilk günden beri karşıydım. Başörtüsü yasaklarını çok saçma ve gereksiz görmüştüm. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, isteyen örtünür, isteyen örtünmez. Benim muhafazakar camiadan da yakın arkadaşlarım var, laik kesimden de. Kim neye inanıyorsa öyle yaşasın. Ben sol görüşlü de olsam inançlı bir kadınım. Müslümanlık en gelişmiş, en hümanist dindir. Rahmetli kayınvalidemin ana dili Arapçaydı. Kuran Kerim'i de hatmetmişti. Onun sayesinde Kuran'ı defalarca okudum. Ne zaman sıkıntıya düşsem okurum.