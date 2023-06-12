https://sputniknews.com.tr/20230612/naci-gorur-erzurumdaki-depremin-ardindan-69luk-depremi-hatirlatti-1072309188.html
Naci Görür Erzurum'daki depremin ardından 6.9'luk depremi hatırlattı
Naci Görür Erzurum'daki depremin ardından 6.9'luk depremi hatırlattı
Erzurum'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, Dumanlı Fay Zonu'nundaki 6.9'luk depremi hatırlattı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T06:17+0300
2023-06-12T06:17+0300
2023-06-12T06:21+0300
türkiye
deprem
naci görür
erzurum
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre dün, merkez üssü Erzurum'un Aziziye ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 6.9'luk depremi hatırlatarak şunları kaydetti:"Erzurum’da Eğerti-Aziziye’de 4,4 deprem oldu. Deprem bu bölgede KD-GB yönünde uzanan sol yönlü doğrultu atımlı bir fay zonu üzerinde, Dumanlı Fay Zonu. 1924 yılında bu zon üzerinde 6,9 Pasinler-Erzurum depremi var."
https://sputniknews.com.tr/20230608/kahramanmarasta-42-buyuklugunde-deprem-1072163620.html
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naci görür, deprem mi oldu, afad son depremler
naci görür, deprem mi oldu, afad son depremler
Naci Görür Erzurum'daki depremin ardından 6.9'luk depremi hatırlattı
06:17 12.06.2023 (güncellendi: 06:21 12.06.2023) Abone ol
Erzurum'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, Dumanlı Fay Zonu'nundaki 6.9'luk depremi hatırlattı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre dün, merkez üssü Erzurum'un Aziziye ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 6.9'luk depremi hatırlatarak şunları kaydetti:
"Erzurum’da Eğerti-Aziziye’de 4,4 deprem oldu. Deprem bu bölgede KD-GB yönünde uzanan sol yönlü doğrultu atımlı bir fay zonu üzerinde, Dumanlı Fay Zonu. 1924 yılında bu zon üzerinde 6,9 Pasinler-Erzurum depremi var."