https://sputniknews.com.tr/20230612/motorlu-tasitlar-sinavina-giren-kisinin-uzerinde-kopya-duzenegi-bulundu-aracinda-da-3-tabanca-cikti-1072343922.html
Motorlu taşıtlar sınavına giren kişinin üzerinde kopya düzeneği bulundu: Aracında da 3 tabanca çıktı
Motorlu taşıtlar sınavına giren kişinin üzerinde kopya düzeneği bulundu: Aracında da 3 tabanca çıktı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, motorlu taşıtlar sınavına girecek kişinin üst aramasında kopya düzeneği tespit edildi. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T17:19+0300
2023-06-12T17:19+0300
2023-06-12T17:19+0300
türkiye
samsun
ehliyet
sınav
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Lisesi'nde motorlu taşıtlar e-sınavına girecek R.T'nin üst aramasında kopya çekmek için kurulu kameralı Wifi düzeneği tespit etti.Soruşturmayı derinleştiren ekipler, R.T. ile kopya işlemini organize ettiği tespit edilen D.G. ve F.G'nin Bafra ilçesindeki ikametleri ile araç aramalarında, kulaklık, kamera sistemi ve Wifi cihazlarından oluşan kopya çekme düzenekleri, 3 kurusıkı tabanca, ve 2 tabanca fişeği ele geçirdi.Şüpheliler hakkında ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri ile ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunlara muhalefet suçlarından yasal işlem başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221216/acikogretim-lisesi-sinavinda-60-bin-ogrencinin-kopya-cektigi-tespit-edildi-1064657164.html
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samsun, ehliyet, sınav
Motorlu taşıtlar sınavına giren kişinin üzerinde kopya düzeneği bulundu: Aracında da 3 tabanca çıktı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, motorlu taşıtlar sınavına girecek kişinin üst aramasında kopya düzeneği tespit edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Lisesi'nde motorlu taşıtlar e-sınavına girecek R.T'nin üst aramasında kopya çekmek için kurulu kameralı Wifi düzeneği tespit etti.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, R.T. ile kopya işlemini organize ettiği tespit edilen D.G. ve F.G'nin Bafra ilçesindeki ikametleri ile araç aramalarında, kulaklık, kamera sistemi ve Wifi cihazlarından oluşan kopya çekme düzenekleri, 3 kurusıkı tabanca, ve 2 tabanca fişeği ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri ile ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunlara muhalefet suçlarından yasal işlem başlatıldı.