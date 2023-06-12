https://sputniknews.com.tr/20230612/motorlu-tasitlar-sinavina-giren-kisinin-uzerinde-kopya-duzenegi-bulundu-aracinda-da-3-tabanca-cikti-1072343922.html

Motorlu taşıtlar sınavına giren kişinin üzerinde kopya düzeneği bulundu: Aracında da 3 tabanca çıktı

Motorlu taşıtlar sınavına giren kişinin üzerinde kopya düzeneği bulundu: Aracında da 3 tabanca çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, motorlu taşıtlar sınavına girecek kişinin üst aramasında kopya düzeneği tespit edildi. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T17:19+0300

2023-06-12T17:19+0300

2023-06-12T17:19+0300

türkiye

samsun

ehliyet

sınav

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Lisesi'nde motorlu taşıtlar e-sınavına girecek R.T'nin üst aramasında kopya çekmek için kurulu kameralı Wifi düzeneği tespit etti.Soruşturmayı derinleştiren ekipler, R.T. ile kopya işlemini organize ettiği tespit edilen D.G. ve F.G'nin Bafra ilçesindeki ikametleri ile araç aramalarında, kulaklık, kamera sistemi ve Wifi cihazlarından oluşan kopya çekme düzenekleri, 3 kurusıkı tabanca, ve 2 tabanca fişeği ele geçirdi.Şüpheliler hakkında ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri ile ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunlara muhalefet suçlarından yasal işlem başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221216/acikogretim-lisesi-sinavinda-60-bin-ogrencinin-kopya-cektigi-tespit-edildi-1064657164.html

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