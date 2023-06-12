https://sputniknews.com.tr/20230612/misir-ve-yunanistan-disisleri-bakanlari-ikili-iliskileri-gorustu-1072347370.html
Mısır ve Yunanistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
Mısır ve Yunanistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis, ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeyi ele aldı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T20:11+0300
2023-06-12T20:11+0300
2023-06-12T20:11+0300
dünya
afrika
avrupa
mısır
samih şukri
vassilis kaskarelis
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Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Şukri'nin Yunan mevkidaşı Kaskarelis ile telefonda görüştüğünü aktardı.Açıklamada, Şukri ve Kaskarelis'in "bölgesel ve uluslararası sorunlar ışığında iki ülke arasında stratejik ortaklığın geliştirilmesi ve derinleştirilmesi" konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.
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afrika, avrupa, mısır, samih şukri, vassilis kaskarelis
afrika, avrupa, mısır, samih şukri, vassilis kaskarelis
Mısır ve Yunanistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis, ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeyi ele aldı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Şukri'nin Yunan mevkidaşı Kaskarelis ile telefonda görüştüğünü aktardı.
Açıklamada, Şukri ve Kaskarelis'in "bölgesel ve uluslararası sorunlar ışığında iki ülke arasında stratejik ortaklığın geliştirilmesi ve derinleştirilmesi" konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.