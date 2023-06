https://sputniknews.com.tr/20230612/milli-egiyim-bakani-tekin-ogretmenlerle-bulusma-gunu-yapalim-istiyorum-1072317602.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerle istişareleri kurumsal hale getireceklerini belirterek, "Her ayın ilk cumartesisi ya da pazarı olabilir...

Bakan Tekin, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti. Okulda bir süre öğretmenlerle basına kapalı sohbet eden Tekin, ziyaretinin ardından okul bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bu ziyaretin bakan olduktan sonra yaptığı üçüncü okul ziyareti olduğunu belirten Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde de her hafta mutlaka birkaç okulu ziyaret ettiğini anımsattı.Tekin, yaptıkları her işi istişare ve ilgili kesimlerle çözmeye çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:"Birlikte hareket etmedikten sonra sonuç elde edemeyeceğimize inanıyoruz. Bu, iş yapma tarzımız. Böyle başladı, inşallah böyle de devam eder. Öğretmenlerle istişarelerimizi kurumsal hale getireceğiz. Her ay iki hafta sonu, her ayın ilk cumartesisi ya da pazarı olabilir. Öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum. Bakanlıkta, konferans salonumuzda açık kapı, vakti olanlar gelsin, değerlendirmeler yapalım. Henüz isim vermedik ama 'Öğretmenlerle İstişare Günü' olabilir.""Öğretmenlerle yol yürümeye devam edeceğiz""Bundan sonraki süreçte bütün işlerimizi öğretmen arkadaşlarımızla görüşeceğiz." diyen Tekin, şu ifadeleri kullandı:"Öğretmen arkadaşlarımızla çok daha yakın çalışacağız. Bunu çok istiyorum. İçeride de bizim fark edemediğimiz, bilmediğimiz şeylerden bahsettiler. Bunlardan biri de güzel sanatlar lisesi mezunlarının lisans programlarına yerleşmesinde küçük teknik bir sorun olduğu. Bunlar bizi zenginleştirecek ve daha doğru şeyler yapmamızı sağlayacak. Onun için öğretmen arkadaşlarla beraber yol yürümeye devam edeceğiz."

