https://sputniknews.com.tr/20230612/mhpli-feti-yildiz-turkun-anayasasindan-turk-adini-cikarma-girisimi-yoktur-1072330686.html
MHP’li Yıldız: Türk’ün anayasasından 'Türk' adını çıkarma girişimi yoktur
MHP’li Yıldız: Türk’ün anayasasından 'Türk' adını çıkarma girişimi yoktur
Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur Türk’ün... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T13:51+0300
2023-06-12T13:51+0300
2023-06-12T13:58+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
anayasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/09/1042999515_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_008cca77d020cd4c78953f593b499cf8.jpg
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yıldız, şu ifadelere yer verdi:Milliyetçi Hareket Partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasada, Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur. İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur! Keyfî yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur .Millî devleti parçalayan özerklik/federasyon yoktur! Türkçeden başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur! Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur Türk’ün anayasasından 'Türk'ün adını çıkarma girişimi yoktur! Türk milletinin içinden ayrı bir “millet” inşâ etme girişimi yoktur! Terör örgütüyle pazarlık, teröriste af, teröre taviz yoktur! Paralel devlet yapılanmasına yer yoktur."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/09/1042999515_134:0:883:562_1920x0_80_0_0_be9728d241a961001b3162a317ded62a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), anayasa
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), anayasa
MHP’li Yıldız: Türk’ün anayasasından 'Türk' adını çıkarma girişimi yoktur
13:51 12.06.2023 (güncellendi: 13:58 12.06.2023) Abone ol
Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur Türk’ün anayasasından 'Türk'ün adını çıkarma girişimi yoktur" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yıldız, şu ifadelere yer verdi:
Milliyetçi Hareket Partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasada, Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur. İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur! Keyfî yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur .
Millî devleti parçalayan özerklik/federasyon yoktur! Türkçeden başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur! Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur Türk’ün anayasasından 'Türk'ün adını çıkarma girişimi yoktur! Türk milletinin içinden ayrı bir “millet” inşâ etme girişimi yoktur! Terör örgütüyle pazarlık, teröriste af, teröre taviz yoktur! Paralel devlet yapılanmasına yer yoktur."