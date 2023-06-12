https://sputniknews.com.tr/20230612/mhpli-feti-yildiz-turkun-anayasasindan-turk-adini-cikarma-girisimi-yoktur-1072330686.html

MHP’li Yıldız: Türk’ün anayasasından 'Türk' adını çıkarma girişimi yoktur

MHP’li Yıldız: Türk’ün anayasasından 'Türk' adını çıkarma girişimi yoktur

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur Türk’ün... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T13:51+0300

2023-06-12T13:51+0300

2023-06-12T13:58+0300

politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

anayasa

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yıldız, şu ifadelere yer verdi:Milliyetçi Hareket Partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasada, Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur. İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur! Keyfî yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur .Millî devleti parçalayan özerklik/federasyon yoktur! Türkçeden başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur! Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur Türk’ün anayasasından 'Türk'ün adını çıkarma girişimi yoktur! Türk milletinin içinden ayrı bir “millet” inşâ etme girişimi yoktur! Terör örgütüyle pazarlık, teröriste af, teröre taviz yoktur! Paralel devlet yapılanmasına yer yoktur."

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), anayasa