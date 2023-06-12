https://sputniknews.com.tr/20230612/mebden-sinav-ucreti-karari-1072312023.html
MEB'den sınav ücreti kararı: Alınmayacak
MEB'den sınav ücreti kararı: Alınmayacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T09:17+0300
2023-06-12T09:17+0300
2023-06-12T09:22+0300
türkiye
meb
sınav
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık kadrosu için belirlenen 57 kontenjanın başvuru ve onay süreci, 9 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Sınav ücreti alınmayacakBu kapsamda görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar 9 Haziran'da ilan edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav ücretleriyle ilgili yeni bir karar aldıklarını belirterek, "Kılavuza göre sınava girecek adaylardan bugünden itibaren 16 Haziran'a kadar sınav ücretlerini yatırmaları isteniyordu ancak bir karar aldık. Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek arkadaşlarımızdan sınav ücreti almayacağız. Sınava girecek bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak, sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230609/meb-ekys-sonuclari-aciklandi-1072223027.html
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meb, sınav
MEB'den sınav ücreti kararı: Alınmayacak
09:17 12.06.2023 (güncellendi: 09:22 12.06.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık kadrosu için belirlenen 57 kontenjanın başvuru ve onay süreci, 9 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında tamamlandı.
Sınav ücreti alınmayacak
Bu kapsamda görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar 9 Haziran'da ilan edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav ücretleriyle ilgili yeni bir karar aldıklarını belirterek, "Kılavuza göre sınava girecek adaylardan bugünden itibaren 16 Haziran'a kadar sınav ücretlerini yatırmaları isteniyordu ancak bir karar aldık. Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek arkadaşlarımızdan sınav ücreti almayacağız. Sınava girecek bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak, sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklanacak.