https://sputniknews.com.tr/20230612/mebden-sinav-ucreti-karari-1072312023.html

MEB'den sınav ücreti kararı: Alınmayacak

MEB'den sınav ücreti kararı: Alınmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T09:17+0300

2023-06-12T09:17+0300

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türkiye

meb

sınav

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık kadrosu için belirlenen 57 kontenjanın başvuru ve onay süreci, 9 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Sınav ücreti alınmayacakBu kapsamda görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar 9 Haziran'da ilan edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav ücretleriyle ilgili yeni bir karar aldıklarını belirterek, "Kılavuza göre sınava girecek adaylardan bugünden itibaren 16 Haziran'a kadar sınav ücretlerini yatırmaları isteniyordu ancak bir karar aldık. Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek arkadaşlarımızdan sınav ücreti almayacağız. Sınava girecek bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak, sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230609/meb-ekys-sonuclari-aciklandi-1072223027.html

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