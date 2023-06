Kulüpler Birliği Vakfı'ndan TFF Başkanı Büyükekşi'ye destek kararı çıktı

https://sputniknews.com.tr/20230612/kulupler-birligi-vakfindan-tff-baskani-buyukeksiye-destek-karari-cikti-1072352198.html

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin çoğunluğunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçiminde mevcut... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068923570_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_391b2ab18e1d61a6150f632e2893c6da.jpg

Divan Otel'de gerçekleştirilen ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, "Kulüplerin çoğunluğu sayın başkanın bugüne kadar yaptığı çalışmalardan, harcadığı mesaiden, hedeflediği projelerden ve niyetinden memnun ama herkes sonuçlardan memnun mu, hayır. 1 yıl içinde yapılanlar harcanan mesai, çabalama, niyet, ulaşabilirlik önemli. Geçmiş federasyonlardan cevap bile alamıyorduk. Kulüplerin çoğunluğu bu performanstan memnun. İleri dönük olarak Büyükekşi'yi desteklemekte bir sorun görünmüyor. Bazı kulüpler bu düşüncede değil. Sonuçta büyük bir çoğunluk geldiğimiz nokta itibarıyla ve başka aday olmaması sebebiyle Sayın Büyükekşi'ye hayırlı uğurlu olsun dediler" ifadelerini kullandı.'Birden çok adaylı seçim yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz'TFF seçimlerinde aday olacak isimlerin projelerini dinlemek istedikleri için bir toplantı düzenlediklerini kaydeden Koç, Kulüpler Birliği Vakfının şirketleşmesi gerektiğini dile getirdi.Vakıf olarak iki hafta önce de bir toplantı yaptıklarına dikkati çeken Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oradan çıkan sonuçta, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olacak kimselerin gelip projelerini anlatmalarını, kulüplerin ihtiyacını, sıkıntılarımızı hızlıca çözecek şeylerde istişare yapmasına karar verdik. Sayın Büyükekşi gelmeden önce uzun bir zamandır seçimler hep tek adayla yapılıyor. Bizler birden çok adaylı seçim yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. Rekabetin olduğu yerde kalite artar. Görünen o ki, yine tek adaylı bir seçime gidiyoruz. Bu bağlamda Sayın Büyükekşi bizlere bugüne kadar yaptıklarını ve yapacaklarını, düşündüklerini anlattı. Bizler de kendisiyle istişare ettik.""Bizim amirimiz TFF'dir" diyen Koç, "Bugün futbolun en önemli paydaşları kulüplerdir ama futbol sektörünün içinde sesi en az çıkan, en az dinlenen de kulüplerdir. Bunlar da finansal konular, hakemler, kurulların oluşumudur. Bu anormal durumun adreslenmesi gerekir. Bunun esas yöntemi Kulüpler Birliği AŞ'nin kurulmasıdır. Bu bir süreçtir, yolculuktur. Bu konuda iki uç nokta var. Biri Premier Lig, orada her şeye kulüpler karar vermektedir. Diğeri de Türkiye'dir, hiçbir şeye kulüpler karar veremez. Diğer ülkelere bakınca onlar da bu iki eksen arasında bir duruma oturmuştur. Başkanla konuştuklarımızdan biri de bu AŞ yolculuğunun başlatılmasıdır. Burada herkese düşen adımlar var. Kanun değişikliği var. Buna Büyükekşi de olumlu bakmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.'Hakem atamaları ve hakem performansı konusunda hepimizin şikayeti var'Kulüplerin; kurullardan, kurulların seçiminden memnun olmadığını kaydeden Koç, "Bir maçı seyrediyoruz, kendi gözlerimizle görüyoruz, maça gitmeyenler sosyal medyadan statta video çekenlerin görüntüsünü görüyor. Çok ağır küfürler ediliyor. Bazı maçlarda bu küfürler temsilci raporlarına yansıyor, yansıması gereken maçlarda ise yansımadığını görüyoruz. Maçı izleyenler sıkıntı olduğunu görüyor ama PFDK ceza veremiyor, çünkü temsilci raporuna bakıyor. Özellikle kulüplerin temsilci ve gözlemci kurullarının ve altındaki kadroların oluşumunun baştan aşağı yeniden yapılanması gerekiyor. Kulüpler liyakat bazlı bunun oluşturulması gerektiğini ifade ettiler. Hakem atamaları ve hakem performansı konusunda hepimizin şikayeti var. Eminim TFF'nin de vardır. Bu yapay zeka ataması iyi niyettir, kemikleşmiş yapıyı değiştirmektir. Bir kişinin iki dudağı arasında değil, teknoloji kullanarak süreç belirlenmiştir ama istenen performansı sağladığını henüz söyleyemeyiz. Premier Lig'de olduğu gibi bambaşka bağımsız bir yapı içinde atamalardan bahsedildi. Bugünkü haliyle kulüpler olarak rahatsızız" ifadelerini kullandı.'Türkiye Ligi'nin şampiyonluk geliri, EuroLeague'in altına düştü'Türk futbolunda kulüplerin kazandığı paraların düştüğünü vurgulayan Koç, "Şampiyonun aldığı rakamı gördünüz, şampiyonluk primi 1 milyon avronun altında. 25 milyon lira. Şu an kurların hareketlerine bakarsak Türkiye Ligi'nin şampiyonluk geliri, EuroLeague'in altına düştü. Bu rakamlarla bu tekerleğin dönmeyeceğini gördük. Gelirlerin arttırılması, isim hakkını arttırma gibi çalışmalar var. İyi bir çalışma var. Ne kadar artar, ne kadar sürede artar henüz bilmiyoruz. İşin gider tarafı da adreslenmeli. Gelir tarafını arttırana kadar bir kısmı federasyonun, bir kısmı devlet elinde olan unsurlar var. Kısa vadede bunu yapalım istiyoruz. Kolluk kuvvetlerinin masraflarını biz karşılıyoruz. Gelirlerin yüksek olduğu dönemde hazmediliyordu ama şu an bu hazmedilemeyecek bir noktada. Seçim mitingleri yapıldı. Buradaki kolluk kuvvetlerinin masrafını partiler karşılamıyor. Bir tek biziz. Bir de özel güvenlik var. Yüzde 7 SGM payının kaldırılması var. Spor bakanlığı biletlerden, sponsorluklardan yüzde alıyor. Hakem ve temsilci giderlerinin kaldırılması gibi herkesin finansallarını etkileyen konular da istişare edildi" diye konuştu.Passolig, Türkiye Kupası ihalesi, yabancı sayısının konumu, yarı otomatik ofsayt sistemi gibi Türk futbolunun çözmesi gereken çok konu olduğunu anlatan Koç, ayrıca TFF yönetiminde Kulüpler Birliği Vakfını temsilen bir üye olması konusu üzerinde durduklarını da aktardı.Öte yandan toplantıya Galatasaray, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Sivasspor ve Antalyaspor temsilcilerinin katılmadığı belirtildi.

