https://sputniknews.com.tr/20230612/koseden-ankara-buyuksehir-belediyesine-kayyum-aciklamasi-yargi-karar-verecek-1072349812.html

Köse'den 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum' açıklaması: 'Yargı karar verecek'

Köse'den 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum' açıklaması: 'Yargı karar verecek'

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanıp atanamayacağı ile ilgili soruya, “Biz suç duyurusunda bulunarak, tespitleri... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T21:12+0300

2023-06-12T21:12+0300

2023-06-12T21:12+0300

türkiye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye başkanı seçilmeden önce birçok konuda dile getirdiği vaadini yerine getirmediğini ifade etti.Ankara'da sokaklarda sahipsiz köpeklerin olduğunu ve çözüm merkezlerine en çok bu konuda şikayetlerin geldiğini ifade eden Köse, belediyenin bu noktada hiçbir şey yapmadığını söyledi.Köse, 2022 Denetim Komisyonu Raporu'na göre suç teşkil eden konularla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar 5 suç duyurusunu tamamlayarak savcılığa teslim ettik. Konu artık yargıya intikal etmiş durumda. Yargı bu konuları ayrıntılı olarak inceleyip kararını verecektir" diye konuştu.'Altyapı ihtiyacı olan yerleri tespit ederek, acil olarak önlem alınmalı'Ankara'da yoğun sağanak nedeniyle her gün sel ve su baskınları yaşandığını, yol, alt geçit, iş yerleri, evler ve metro duraklarının suyla dolduğunu söyleyen Köse, şunları kaydetti:Köse, bir gazetecinin, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundunuz, Yavaş'ın yerine kayyum atanmasını bekliyor musunuz?" sorusuna, "Bu kayyum süreci, yargının karar vereceği bir süreç." yanıtını verdi.

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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş