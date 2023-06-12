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Konya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
Konya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri sürüyor.
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konya, fetö, operasyon
konya, fetö, operasyon

Konya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı

11:16 12.06.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri sürüyor.
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