https://sputniknews.com.tr/20230612/konyada-duzenlenen-feto-operasyonunda-4-kisi-yakalandi-1072318548.html
Konya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
Konya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T11:16+0300
2023-06-12T11:16+0300
2023-06-12T11:16+0300
türkiye
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operasyon
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri sürüyor.
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konya, fetö, operasyon
Konya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
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Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri sürüyor.