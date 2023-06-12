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İYİ Parti'de üst düzey istifa: 'Çalışma yürütme imkanı kalmamış durumda'
İYİ Parti'de üst düzey istifa: 'Çalışma yürütme imkanı kalmamış durumda'
İYİ Parti'nin kurucularından ve 27. dönem milletvekili Ahat Andican, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T09:46+0300
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İYİ Parti 27. dönem milletvekili Ahat Andican sosyal medya hesabından, partisinden istifa ettiğini açıkladı.Twitter hesabından yaptığı açıklamada Andican, "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır" dedi. Andican'ın açıklamaları şöyle:
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iyi parti, istifa, seçim
iyi parti, istifa, seçim

İYİ Parti'de üst düzey istifa: 'Çalışma yürütme imkanı kalmamış durumda'

09:46 12.06.2023 (güncellendi: 10:21 12.06.2023)
© Fotoğraf : MeclisAhat Andican
Ahat Andican - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
© Fotoğraf : Meclis
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İYİ Parti'nin kurucularından ve 27. dönem milletvekili Ahat Andican, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti 27. dönem milletvekili Ahat Andican sosyal medya hesabından, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada Andican, "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır" dedi.
Andican'ın açıklamaları şöyle:

"Değerli Dostlar, bugün itibarıyla kurucusu ve milletvekili olmaktan onur duyduğum İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum. Daha önce iki dönem milletvekilliği, bir dönem bakanlık yapmış bir siyasetçi olarak, korku ve baskı ikliminin hâkim olduğu bir dönemde, Cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk Türkiye’siyle kavgalı bir zihniyete karşı mücadele etmenin milli bir görev olduğu inancıyla elimi taşın altına koymuş, İYİ Parti kurucusu olmuştum. Meclis'in 27. Dönemi boyunca yüzlerce TV programına çıkmış, bazı Meclis konuşmaları sosyal medyada bir milyondan fazla izlenmiş, seçim bölgelerinde cadde, mahalle, sokak ve ev düzeyinde saha çalışmaları yapmış bir milletvekili olarak İYİ Parti'ye gerektiği şekilde hizmet etmiş olduğuma inanıyorum. Kuşkusuz takdir yüce milletimizindir. Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır. Diğer taraftan oy için devletin tüm kurum ve kaynaklarını insafsızca kullanmaktan, din suistimali yapmaktan, vatandaşlık satmaktan, Cumhuriyet düşmanlarını meclise taşımaktan, yalan sloganlar ve montaj videolarla halkı aldatmaktan çekinmeyen bu zihniyet küçük bir farkla da olsa seçimleri kazanmıştır ve iktidarını sürdürmektedir. Dolayısıyla mücadele devam etmelidir. Bu nedenle 'Partisiz muhalefet' saflarına katılmış bulunuyorum. Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim. Geçmiş yasama döneminde oylarıyla beni Meclis'e taşıyan, takdirleriyle cesaretlendiren, yapıcı eleştirileriyle yol gösteren güzel yurdumun tüm insanlarına teşekkür ediyor, en içten sevgi, saygı ve esenlik dileklerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın…"

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