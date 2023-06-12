https://sputniknews.com.tr/20230612/iyi-parti-genel-baskani-aksener-partisinin-belediye-baskanlariyla-bir-araya-geldi-1072338944.html
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T15:45+0300
2023-06-12T15:45+0300
2023-06-12T15:45+0300
politika
meral akşener
belediye başkanları
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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıya katıldı.Akşener, toplantıda İYİ Partili belediye başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230511/meral-aksener-bugun-saat-2200de-chpde-6-baskan-bir-toplanti-yapacagiz-1070968642.html
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meral akşener, belediye başkanları
meral akşener, belediye başkanları
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıya katıldı.
Akşener, toplantıda İYİ Partili belediye başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.