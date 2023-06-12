https://sputniknews.com.tr/20230612/istanbul-valisi-davut-gulden-kumanya-aciklamasi-1072327649.html
İstanbul Valisi Davut Gül'den 'kumanya' açıklaması
İstanbul Valisi Davut Gül'den 'kumanya' açıklaması
İstanbul Valisi Davut Gül, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görevli personelin kumanyalarıyla ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T12:58+0300
2023-06-12T12:58+0300
2023-06-12T12:58+0300
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vali
kumanya
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Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Haziran 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında görevli personellerimizin kumanyaları ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.Vali Gül, kumanyada yer alan yiyeceklerin yer aldığı iki fotoğrafı da paylaşımına ekleyerek, "İki öğün halinde dağıtımı yapılan kumanyalarımız görseldeki gibidir." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230608/istanbul-valisi-davut-gul-goreve-basladi-1072199106.html
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türkiye, istanbul, vali, kumanya, polis
türkiye, istanbul, vali, kumanya, polis
İstanbul Valisi Davut Gül'den 'kumanya' açıklaması
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İstanbul Valisi Davut Gül, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görevli personelin kumanyalarıyla ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Haziran 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında görevli personellerimizin kumanyaları ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.
Vali Gül, kumanyada yer alan yiyeceklerin yer aldığı iki fotoğrafı da paylaşımına ekleyerek, "İki öğün halinde dağıtımı yapılan kumanyalarımız görseldeki gibidir." ifadesini kullandı.