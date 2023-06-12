https://sputniknews.com.tr/20230612/istanbul-valisi-davut-gulden-kumanya-aciklamasi-1072327649.html

﻿İstanbul Valisi Davut Gül'den 'kumanya' açıklaması

﻿İstanbul Valisi Davut Gül'den 'kumanya' açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görevli personelin kumanyalarıyla ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T12:58+0300

2023-06-12T12:58+0300

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türkiye

türkiye

istanbul

vali

kumanya

polis

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Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Haziran 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında görevli personellerimizin kumanyaları ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.Vali Gül, kumanyada yer alan yiyeceklerin yer aldığı iki fotoğrafı da paylaşımına ekleyerek, "İki öğün halinde dağıtımı yapılan kumanyalarımız görseldeki gibidir." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230608/istanbul-valisi-davut-gul-goreve-basladi-1072199106.html

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