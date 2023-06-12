https://sputniknews.com.tr/20230612/istanbul-emniyeti-rus-turisti-olduren-supheliler-yakalandi-1072333642.html
İstanbul Emniyeti: Rus turisti öldüren şüpheliler yakalandı
İstanbul Emniyeti: Rus turisti öldüren şüpheliler yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu sabah Rus turisti bıçaklayan saldırganlarının yakalandığını duyurdu. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T14:58+0300
2023-06-12T14:58+0300
2023-06-12T14:58+0300
yaşam
istanbul emniyet müdürlüğü
turist
rus turist
istanbul
bıçaklı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103497/59/1034975996_150:0:2994:1600_1920x0_80_0_0_5d5baec989cb3eafe27cad72dc42cc4c.jpg
Gaspçı olduğu belirtilen 4 kişi, Rus turist Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk'u bıçaklayarak öldürdü.Olaya ilişkin İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Olayla ilgili inceleme neticesinde, şüpheliler ile Rus turistin sataşması sonucu tartışma yaşandığı, devamında olayın gerçekleştiği anlaşılmış, olayı gerçekleştiren şüphelilerden Ş.Y. ve U.A. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler "Kasten Öldürme" suçundan adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.Ne olmuştu?Telefonunu alan kişilere direnen Rus genci kalbinden bıçaklayan saldırganlar kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rus hayatını kaybetti. Olayı görüp yaralı turistin yardımına koşan Hüseyin Yorulmaz, "Karşı sokaktan tartışa tartışa gelirken, diğer kişiyi gördüğümüzde elinde bıçak vardı. Bıçağı savuruyordu. Yerde yatarken biz elbisesini kaldırdığımızda çok fazla kan aktığını gördük. İlk müdahale yapmaya çalıştık" dedi.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103497/59/1034975996_505:0:2638:1600_1920x0_80_0_0_cdb4b48d19f06583633d38c78a82d3a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul emniyet müdürlüğü, turist, rus turist, istanbul, bıçaklı saldırı
istanbul emniyet müdürlüğü, turist, rus turist, istanbul, bıçaklı saldırı
İstanbul Emniyeti: Rus turisti öldüren şüpheliler yakalandı
Abone ol
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu sabah Rus turisti bıçaklayan saldırganlarının yakalandığını duyurdu.
Gaspçı olduğu belirtilen 4 kişi, Rus turist Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk'u bıçaklayarak öldürdü.
Olaya ilişkin İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Olayla ilgili inceleme neticesinde, şüpheliler ile Rus turistin sataşması sonucu tartışma yaşandığı, devamında olayın gerçekleştiği anlaşılmış, olayı gerçekleştiren şüphelilerden Ş.Y. ve U.A. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler "Kasten Öldürme" suçundan adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.
Ne olmuştu?
Telefonunu alan kişilere direnen Rus genci kalbinden bıçaklayan saldırganlar kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rus hayatını kaybetti.
Olayı görüp yaralı turistin yardımına koşan Hüseyin Yorulmaz, "Karşı sokaktan tartışa tartışa gelirken, diğer kişiyi gördüğümüzde elinde bıçak vardı. Bıçağı savuruyordu. Yerde yatarken biz elbisesini kaldırdığımızda çok fazla kan aktığını gördük. İlk müdahale yapmaya çalıştık" dedi.