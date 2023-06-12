https://sputniknews.com.tr/20230612/istanbul-emniyeti-rus-turisti-olduren-supheliler-yakalandi-1072333642.html

İstanbul Emniyeti: Rus turisti öldüren şüpheliler yakalandı

İstanbul Emniyeti: Rus turisti öldüren şüpheliler yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu sabah Rus turisti bıçaklayan saldırganlarının yakalandığını duyurdu. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T14:58+0300

2023-06-12T14:58+0300

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yaşam

istanbul emniyet müdürlüğü

turist

rus turist

istanbul

bıçaklı saldırı

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Gaspçı olduğu belirtilen 4 kişi, Rus turist Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk'u bıçaklayarak öldürdü.Olaya ilişkin İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Olayla ilgili inceleme neticesinde, şüpheliler ile Rus turistin sataşması sonucu tartışma yaşandığı, devamında olayın gerçekleştiği anlaşılmış, olayı gerçekleştiren şüphelilerden Ş.Y. ve U.A. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler "Kasten Öldürme" suçundan adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.Ne olmuştu?Telefonunu alan kişilere direnen Rus genci kalbinden bıçaklayan saldırganlar kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rus hayatını kaybetti. Olayı görüp yaralı turistin yardımına koşan Hüseyin Yorulmaz, "Karşı sokaktan tartışa tartışa gelirken, diğer kişiyi gördüğümüzde elinde bıçak vardı. Bıçağı savuruyordu. Yerde yatarken biz elbisesini kaldırdığımızda çok fazla kan aktığını gördük. İlk müdahale yapmaya çalıştık" dedi.

istanbul

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istanbul emniyet müdürlüğü, turist, rus turist, istanbul, bıçaklı saldırı