https://sputniknews.com.tr/20230612/iran-ummanda-abd-ile-yaptirimlarin-iptali-gorusuluyor-1072351494.html

İran: Umman’da ABD ile yaptırımların iptali görüşülüyor

İran: Umman’da ABD ile yaptırımların iptali görüşülüyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Umman’da ABD heyetiyle yaptırımların iptali konusunda görüşmelerin gerçekleştirildiğini belirtti. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T22:06+0300

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İran haber ajansı Tesnim’in aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugünkü basın toplantısında, Umman’da yapılan İran-ABD görüşmesiyle ilgili bir soru üzerine, Umman Sultanı’nın yaptırımların iptaliyle ilgili görüşmelere ivme kazandırma amacıyla yaptığı arabuluculuğunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.Umman’ın yardımıyla İran ve ABD’nin görüş alışverişinde bulunduğunu anlatan Kenani, diyalogun sürdüğünü kaydetti.Görüşmenin amacının, İran’ın nükleer programıyla ilgili yeni geçici anlaşmanın imzalanması olduğu yönündeki iddiaları reddeden İranlı diplomat, sadece Ortak Kapsamlı Eylem Planı ile ilgili görüşmeleri yürütme niyetinde olduklarını belirterek, “Diğer her şeyi medya spekülasyonu olarak görüyoruz. Yeni geçici anlaşmayla ilgili görüşmelere ilişkin bilgiyi teyit etmiyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230611/iran-batiyi-yaptirimlari-kaldirmaya-zorlamak-icin-yuksek-duzeyde-uranyum-zenginlestiriyoruz-1072273910.html

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