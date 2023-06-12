https://sputniknews.com.tr/20230612/ilacta-kur-farki-iki-katini-asti-1072340097.html

İlaçta kur farkı iki katını aştı

İlaçta kur farkı iki katını aştı

İlaçta kur farkı nedeniyle bazı ilaçlar bulunamıyor. Kur arasındaki fark iki katını aşınca birçok önemli ilaca ulaşmak da zorlaştı. Temmuz ayında ilaç euro... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T17:59+0300

2023-06-12T17:59+0300

2023-06-12T17:59+0300

türkiye

ilaç

kur

sağlık bakanlığı

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Geçtiğimiz yıl üç kez yapılan ilaç kuru güncellemesi eczane raflarını doldurmaya yetmedi. Güncel euro kuru ile ilaç euro kuru arasındaki fiyat farkı iki katını aşınca halihazırda olan ilaç yokları artmaya başladı.Habertürk'ün haberine göre, serbest piyasada güncel euro kuru 25 liraya dayandı, ilaç kuru ise aralık ayından bu yana 10,76 lira ile sabit tutuluyor. Aradaki fark ilaç yoklarının artmasına sebep oldu.Eczanelerde antibiyotik, ateş düşürücü, kalp, diyabet, hormon ilaçları ile kadın-doğum ile ilgili ilaçlar ve kanser ilaçları yeterli düzeyde bulunamıyor.

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ilaç, kur, sağlık bakanlığı