https://sputniknews.com.tr/20230612/hazine-1-milyar-333-milyon-lira-borclandi-1072350816.html

Hazine 1 milyar 33,3 milyon lira borçlandı

Hazine 1 milyar 33,3 milyon lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 33,3 milyon lira borçlanmaya gitti. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T21:42+0300

2023-06-12T21:42+0300

2023-06-12T21:42+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

tahvil

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Bakanlık ihalede, 1 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,65 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.İhalede basit faiz yüzde 16,38, bileşik faiz yüzde 17,05 oldu.Nominal teklifin 1 milyar 416 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 530 milyon lira, net satış 483,3 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamudan gelen 250 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 434,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 300 milyon liralık satış yapıldı.​​​​​​​Hazine böylece, ihalede toplam 1 milyar 33,3 milyon lira borçlandı.

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hazine ve maliye bakanlığı, tahvil