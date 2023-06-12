https://sputniknews.com.tr/20230612/hakkinda-kesinlesmis-hapis-cezasi-bulunan-eski-hdp-istanbul-es-baskani-ankarada-yakalandi-1072345896.html

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı Ankara'da yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı Ankara'da yakalandı

Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı D.E. Ankara'da yakalandı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T19:29+0300

2023-06-12T19:29+0300

2023-06-12T19:29+0300

türkiye

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

ankara emniyet müdürlüğü

pkk

pkk/kck

ankara

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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "PKK/KCK üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı D.E'nin Ankara'da saklandığını tespit etti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, geçmişte 'PKK/KCK'nın sözde siyasal alanında örgütsel faaliyetlerde de bulunduğu' belirtilen D.E, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince aranan D.E. hakkında, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve resmi bir belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçlarından da işlem yapılacağı belirtildi.D.E'nin, işlemlerin ardından cezaevine götürüleceği bildirildi.

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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), ankara emniyet müdürlüğü, pkk, pkk/kck, ankara