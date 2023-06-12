https://sputniknews.com.tr/20230612/hakkinda-kesinlesmis-hapis-cezasi-bulunan-eski-hdp-istanbul-es-baskani-ankarada-yakalandi-1072345896.html
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı Ankara'da yakalandı
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı Ankara'da yakalandı
Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı D.E. Ankara'da yakalandı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T19:29+0300
2023-06-12T19:29+0300
2023-06-12T19:29+0300
türkiye
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
ankara emniyet müdürlüğü
pkk
pkk/kck
ankara
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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "PKK/KCK üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı D.E'nin Ankara'da saklandığını tespit etti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, geçmişte 'PKK/KCK'nın sözde siyasal alanında örgütsel faaliyetlerde de bulunduğu' belirtilen D.E, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince aranan D.E. hakkında, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve resmi bir belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçlarından da işlem yapılacağı belirtildi.D.E'nin, işlemlerin ardından cezaevine götürüleceği bildirildi.
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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), ankara emniyet müdürlüğü, pkk, pkk/kck, ankara
hdp, halkların demokratik partisi (hdp), ankara emniyet müdürlüğü, pkk, pkk/kck, ankara
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı Ankara'da yakalandı
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Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı D.E. Ankara'da yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "PKK/KCK üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı D.E'nin Ankara'da saklandığını tespit etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, geçmişte 'PKK/KCK'nın sözde siyasal alanında örgütsel faaliyetlerde de bulunduğu' belirtilen D.E, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince aranan D.E. hakkında, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve resmi bir belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçlarından da işlem yapılacağı belirtildi.
D.E'nin, işlemlerin ardından cezaevine götürüleceği bildirildi.