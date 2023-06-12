https://sputniknews.com.tr/20230612/guney-afrikali-jeolog-buradaki-depremler-turkiyedekilerle-baglantili-olabilir-1072329870.html
Güney Afrikalı jeolog: Ülkemizde yaşanan deprem Türkiye'dekilerle bağlantılı olabilir
Güney Afrikalı jeolog: Ülkemizde yaşanan deprem Türkiye'dekilerle bağlantılı olabilir
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin, Türkiye'de 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerle bağlantılı olabileceği... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T13:34+0300
2023-06-12T13:34+0300
2023-06-12T13:52+0300
dünya
güney afrika
deprem
bağlantı
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101778/42/1017784271_0:104:1024:680_1920x0_80_0_0_cffa3e73daf1343ec4c0719a38252045.jpg
Güney Afrikalı jeolog Dr. Gideon Groenewald, SABC televizyonuna yaptığı değerlendirmede, Johannesburg şehrinde bu tür bir depremin son 6 yıl içinde ilk kez yaşandığını söyledi.Groenewald, "Yer kabuğundaki plakaların hareket ettiğini hatırlamak zorundayız. Bence bu deprem büyük olasılıkla Türkiye'deki çok ciddi depremlerle alakalı. Afrika plakası, o plakayla ilişkili ve de muhtemelen o plaka yüzünden şimdi bir parça tepki verdi" ifadelerini kullandı.Gauteng eyaletinde 5 büyüklünde depremGauteng eyaletinde dün 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Türkiye saatiyle gece 03.00 sıralarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Alberton kenti olduğunu duyurmuştu. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230514/yer-bilimci-prof-dr-bingol-yedisu-bolgesinde-7-buyuklugunde-deprem-bekliyoruz-1071046781.html
güney afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101778/42/1017784271_0:8:1024:776_1920x0_80_0_0_23230e63dddabc49324550939333d70d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
güney afrika, deprem, bağlantı, türkiye
güney afrika, deprem, bağlantı, türkiye
Güney Afrikalı jeolog: Ülkemizde yaşanan deprem Türkiye'dekilerle bağlantılı olabilir
13:34 12.06.2023 (güncellendi: 13:52 12.06.2023) Abone ol
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin, Türkiye'de 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.
Güney Afrikalı jeolog Dr. Gideon Groenewald, SABC televizyonuna yaptığı değerlendirmede, Johannesburg şehrinde bu tür bir depremin son 6 yıl içinde ilk kez yaşandığını söyledi.
Groenewald, "Yer kabuğundaki plakaların hareket ettiğini hatırlamak zorundayız. Bence bu deprem büyük olasılıkla Türkiye'deki çok ciddi depremlerle alakalı. Afrika plakası, o plakayla ilişkili ve de muhtemelen o plaka yüzünden şimdi bir parça tepki verdi" ifadelerini kullandı.
Gauteng eyaletinde 5 büyüklünde deprem
Gauteng eyaletinde dün 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Türkiye saatiyle gece 03.00 sıralarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Alberton kenti olduğunu duyurmuştu. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmamıştı.