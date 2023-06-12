https://sputniknews.com.tr/20230612/gaziantep-hatay-ve-kahramanmarastaki-bazi-yerler-sanayi-alani-ilan-edildi-1072307818.html

Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'taki bazı yerler sanayi alanı ilan edildi

Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'taki bazı yerler sanayi alanı ilan edildi

Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'taki bazı yerlerin sanayi alanı olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T00:33+0300

2023-06-12T00:33+0300

2023-06-12T00:33+0300

türkiye

gaziantep

hatay

kahramanmaraş

sanayi

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Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'taki bazı yerlerin sanayi alanı ilan edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.Kararlara göre, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki alanlar "Nizip Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı", "Nizip 2. Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı" ve "Nizip Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Alanı", Oğuzeli ilçesindeki alanlar, "Oğuzeli Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı", Oğuzeli ile Şahinbey ilçeleri sınırları içindeki alanlar "Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Sanayi Alanı", Araban ilçesindeki alanlar "Araban Sanayi Alanı", söz konusu ilçedeki Fevzi Çakmak ve Yeni Altıntaş mahallelerindeki alanlar da "Sanayi Alanı" olarak belirlendi.Ayrıca, Hatay'ın Belen ilçesindeki alan "Belen Küçük Sanayi Alanı", İskenderun ilçesinin Bitişik mahallesindeki alan "Sanayi alanı", Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki alan "Elbistan Çiçek Mahallesi Sanayi Alanı", Dulkadiroğlu İlçesinin Denizli mahallesindeki alan ise "Sanayi alanı" olarak tespit edildi.Söz konusu düzenlemeler, 'Olağanüstü Hal Kapsamında Sanayi İşyerlerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi' gereğince yapıldı

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