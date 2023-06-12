https://sputniknews.com.tr/20230612/fenerbahcenin-hoca-adaylari-belli-oldu-11-yillik-sozlesme-plani-1072344495.html
Fenerbahçe'nin hoca adayları belli oldu: 1+1 yıllık sözleşme planı
Fenerbahçe'nin hoca adayları belli oldu: 1+1 yıllık sözleşme planı
Jorge Jesus Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin ardından takımdan ayrıldığını açıkladı. Bunun üzerine teknik direktör arayışına geçen Fenerbahçe'de yeni hoca... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T17:47+0300
2023-06-12T17:47+0300
2023-06-12T17:47+0300
spor
ali koç
fenerbahçe
teknik direktör
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Yönetim kurulu, kısa süre içerisinde bir araya gelerek teknik direktör adayları hakkında fikir alışverişinde bulunacak.Haziran 2024'te seçimli genel kurula gidecek sarı-lacivertliler'de, Başkan Ali Koç'un ilk etaptaki düşüncesi; değişim ihtimalinde kulübü sıkıntıya sokmamak adına yeni teknik adamla en fazla 1+1 yıllık anlaşma yapmak.Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 3 Türk ve 2 yabancı isim ön plana çıkıyor. Türk adaylar Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve İsmail Kartal. 3 çalıştırıcı da an itibarıyla boşta.Yabancı adaylardan ilki Mircea Lucescu. Dinamo Kiev ile 1 yıl sözleşmesi bulunan 77 yaşındaki Rumen çalıştırıcının önceliği Ukrayna ekibindeki kontratını tamamlamak.Bir diğer yabancı aday, Adana Demirspor'u Avrupa kupalarına taşıyan Vincenzo Montella. Akdeniz ekibi de sözleşmesi sona eren İtalyan teknik adama yeni teklifte bulundu ve beklemeye geçti.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali koç, fenerbahçe, teknik direktör
ali koç, fenerbahçe, teknik direktör
Fenerbahçe'nin hoca adayları belli oldu: 1+1 yıllık sözleşme planı
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Jorge Jesus Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin ardından takımdan ayrıldığını açıkladı. Bunun üzerine teknik direktör arayışına geçen Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu. İşte detaylar...
Yönetim kurulu, kısa süre içerisinde bir araya gelerek teknik direktör adayları hakkında fikir alışverişinde bulunacak.
Haziran 2024'te seçimli genel kurula gidecek sarı-lacivertliler'de, Başkan Ali Koç'un ilk etaptaki düşüncesi; değişim ihtimalinde kulübü sıkıntıya sokmamak adına yeni teknik adamla en fazla 1+1 yıllık anlaşma yapmak.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 3 Türk ve 2 yabancı isim ön plana çıkıyor. Türk adaylar Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve İsmail Kartal. 3 çalıştırıcı da an itibarıyla boşta.
Yabancı adaylardan ilki Mircea Lucescu. Dinamo Kiev ile 1 yıl sözleşmesi bulunan 77 yaşındaki Rumen çalıştırıcının önceliği Ukrayna ekibindeki kontratını tamamlamak.
Bir diğer yabancı aday, Adana Demirspor'u Avrupa kupalarına taşıyan Vincenzo Montella. Akdeniz ekibi de sözleşmesi sona eren İtalyan teknik adama yeni teklifte bulundu ve beklemeye geçti.