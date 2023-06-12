https://sputniknews.com.tr/20230612/fatih-ozer-eger-musterilerin-varliklarini-calmak-isteseydim-bunu-4-yilda-yakalanmadan-yapardim-1072352473.html

Fatih Özer: Eğer müşterilerin varlıklarını çalmak isteseydim bunu 4 yılda yakalanmadan yapardım

Fatih Özer: Eğer müşterilerin varlıklarını çalmak isteseydim bunu 4 yılda yakalanmadan yapardım

Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, "Eğer ben müşterilerin varlıklarını çalmak isteseydim bunu 4 yılda yakalanmadan... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T23:11+0300

2023-06-12T23:11+0300

2023-06-13T00:11+0300

türkiye

faruk fatih özer

thodex

dava

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Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle açılan 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşması tamamlandı. Özer’in ardından söz alan diğer tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye talebini reddederken dosyayı esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderip duruşmayı erteledi.Duruşmada yazılı olarak hazırladığı 70 sayfalık savunmasını okuyan Özer, "Thodex" sitesinin nasıl kurulduğundan bahsederek, "Medyada ve iddianamede yer alan iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım. Bir şirket kurmuştum ve şirketim hacklendi. E-ticaret yaparak ticaret hayatıma bu şekilde başladım. İlk kuruluş amacımız e-ticaret yapmaktı. E-ticaretle uğraştığım için kripto para dikkatimi çekti. Sonrasında sosyal çevrem sayesinde kazanç elde edeceğimi gördüm ve şirketi bu yöne çevirdim. Bünyeme kattığım yazılımcılarla mobil işlemlere başladım. Kripto para borsası kurmak için tüm hayatım dijital dünyayla iç içe girdi. Rakip şirketlere de baktığımda eksik olduklarını fark ettim ve bu alanda büyümeye karar verdim" ifadelerini kullandı.Özer, yazılımcı şirkette yaptığı satın alma sözleşmesini sunarak, Şişli'de 14 Eylül 2017'de coin şirketini 100 bin lira sermayeyle kurduğunu söyledi.İstanbul Ticaret Odasından aldığı belgeyi de mahkemeye sunan Özer, "Thodex sitesine giren kullanıcılara aydınlatma metni sunuluyordu. Siteye üye olan kişilerin kimlik bilgileri ve istenilen görselle birlikte kişinin doğru kişi mi olduğu belirleniyordu. Alım satım, sitenin arka planındaki sistemden yapılıyordu. Kullanıcılar satın alma ve satma işlem komutu verdiğinde sistem liste sırasına alır, ardından her işlemde komisyon parası alırdı" diye konuştu.'Tek yetkili bendim'Şirket bünyesindeki tüm departmanlarda tek yetkilinin kendisi olduğunu belirten Özer, ablası Serap Özer ve diğer sanıkların herhangi bir yetkilerinin bulunmadığını, tüm kararları kendisinin aldığını kaydetti.Bankayla olan işlemlerin otomatik yapıldığını dile getiren Özer, "Şirket üzerinde yapılan işlemleri, bankalara excel tablosu şeklinde her hafta kendim kontrol ederek gönderiyordum. Güvenlik açığı olmaması için bunu sadece ben yapıyordum. Çalışanlarımın 2 senedir tutuklu olması hukuk sistemimizde kara bir leke olarak hatırlanmasını istiyorum" beyanında bulundu.Sanık savunması sırasında mahkemeye, fotoğraf ve yazıların bulunduğu dövizler sundu.Bunlardan birisinde çizgi film karakterinin olması nedeniyle sanığı uyaran mahkeme başkanı, savunmaya katkısı olmayacağını ifade ederek görselleri sanığın avukatına iade etti.Mahkeme başkanı daha sonra duruşmaya ara verdi.Aranın ardından savunmasına devam eden sanık Özer, Arnavutluk'a bilet aldığı gün müşterilerin coin paralarını geri çekme taleplerini karşılayamamaya başladıklarını, oluşan panik durumunun geçene kadar platformu kapatma kararı aldığını söyledi.Özer, müştekilerin panikle hareketi nedeniyle zarar ettiğini iddia ederek, "Bu durumu yaşamamın sebebi aslında şirkete yatırılan paraların şirketin sisteminde olmamasıydı. Çünkü bu sistemdeki paralar çalındı. Şirketin genel durumundan çalışanların bilgisi vardı ama bu paraların çalınmasından bilgileri yoktu" dedi.Çevrim içi müşteri hizmetlerinde çalışan arkadaşlara arayan müşterilere neler söylemesi gerektiğini bile kendisinin söylediğini aktaran Özer, "Çalışanlarıma hiçbir yere kaçmadığımı söylemiştim. Sistemde arıza olduğunu onlar da biliyordu" diye konuştu.Özer, kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek bununla ilgili daha önce yargılananlara soru sorulmadığını belirtti.Bu esnada mahkeme başkanı, "Özer’in kendisine soruyorum. Sana kim kumpas kurdu?" ifadelerini kullandı.Özer, "Bilmiyorum ama sonsuza kadar sürse bile kimin olduğunu araştıracağım" şeklinde cevap verdi.Ülkesine gerçeklerin ortaya çıkmasını beklemesi gerektiğini düşündüğü için dönmediğini anlatan Özer, saklandığı dönem telefonunu ve teknolojik aletlerini denize attığını, tanınmamak için de saç ve sakal tarzını değiştirdiğini, sahte kimlik çıkartıp farklı adreslerde kaldığını anlattı.Sanık Özer, yaklaşık 15 bin dolar civarı para ile Arnavutluk’a gittiğini, soğuk cüzdanın yanında olduğunu, platformun kapanmasının ardından alacaklı kişilerin belirlenmesinin ardından müşterilere ödemeler yapıldığını, paranın bitmesinin ardından cüzdanını suya attığını söyledi.Bunun üzerine mahkeme başkanı, zararları giderilen müşterilerin sayısının çok az olduğuna dikkati çekerek, soğuk cüzdanda ne kadar para olduğunu sorduğu sanık ise hatırlamadığını söyledi.Özer, transfer limitinin olması nedeniyle ağabeyi, ablası ve arkadaşlarının banka hesaplarından para transferi yapmadığını dile getirerek, "Ben yurt dışına kripto para kaçırmak isteseydim milyonlarca dolar parayı soğuk cüzdan veya başka yöntemle rahatlıkla kaçırabilirdim" iddiasında bulundu.Sanık Özer, savunma yaptığı sırasında mahkeme heyetinin talimat aldığı yönünde bazı beyanlarda bulundu.Mahkeme başkanı da sanığa "Talimat aldığımızı iddia ettiğiniz yer neresi? Algı oluşturamamış. Mahkememiz bağımsızdır. Bu iddialarını kanıtlayınız. Yaptığınız ithamları reddi hakim talebi olarak sayıyoruz" dedi.Bu talebi değerlendirmek için ara veren heyet, bu aranın ardından mahkeme sürecini uzatmak için talep edildiği yönünde olduğu gerekçesiyle bunun reddine karar verdi.Savunmasına devam eden Özer, hapis yatmanın umurunda olmadığını savunarak, şunları kaydetti:Faruk Fatih Özer 23 Nisan'da tutuklanmıştıDosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan'da ülkeye getirilen Özer'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri 3 gün sürmüştü.İşlemlerinin ardından 23 Nisan'da Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen sanık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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