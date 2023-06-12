Emre Belözoğlu'ndan 'ayrılık' açıklaması

"Bizden sonra 80. maçta 16. maçını kaybetti bu takım. Böyle değerlendirmeler yaparsak, ne yazık ki anlatmak zorunda kalıyoruz bazı şeyleri. Ama Türkiye'de cümlemize biraz benle başlamanız gerekiyor. Bizim gibi mütevazı olduğunuzda herkes biraz daha başka bakabiliyor buraya. Benim görevi bırakmam için bir şeyim yok. Sadece hedeflerim büyüdüğü noktada kararlar alırken hedeflerim doğrultusunda karar almam gerekirse bunu yapmak durumunda kalırsam onu da Göksel Gümüşdağ'la konuşarak yaparım. Onun dışında bir sene daha mukavelem var. Futbolcuyken de kararlarımı alırken Göksel Gümüşdağ'la istişare etmeden almadım. Onunla konuşmadan karar almam. Benim önümüzdeki seneyle alakalı düşüncem, daha güçlü bir takım kurup, yine hedefe oynayan bir Başakşehir'le yola devam etmek . Ama başkanın başka bir isteği olursa da başımla beraber hiç de sıkıntı olmaz. Karar alırız zaten."