https://sputniknews.com.tr/20230612/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1072311433.html
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 23,5730 liradan, euro 25,3410 liradan haftaya başladı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T09:09+0300
2023-06-12T09:09+0300
2023-06-12T09:09+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072216018_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b8cf94dbeceb28ced50bf153d74a6b47.jpg
Serbest piyasada 23,5710 liradan alınan dolar, 23,5730 liradan satılıyor. 25,3390 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,3410 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 23,3610 lira, euronun satış fiyatı da 25,1360 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 486 lira, çeyrek altın 2 bin 408 lira, Cumhuriyet altını 9.601 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.626puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 73.99 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73.99 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.794 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230609/dolar-ve-euro-gune-nasil-basladi-1072210680.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072216018_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6272816b727bd9c864acca3abc77d9b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar ne kadar,dolar kaç oldu,euro kaç tl,euro tl,gram altın ne kadar,çeyrek altın ne kadar
dolar ne kadar,dolar kaç oldu,euro kaç tl,euro tl,gram altın ne kadar,çeyrek altın ne kadar
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 23,5730 liradan, euro 25,3410 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 23,5710 liradan alınan dolar, 23,5730 liradan satılıyor. 25,3390 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,3410 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 23,3610 lira, euronun satış fiyatı da 25,1360 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 486 lira, çeyrek altın 2 bin 408 lira, Cumhuriyet altını 9.601 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.626puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 73.99 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73.99 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 25.794 dolar seviyesinde.