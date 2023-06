Dezenformasyon Bülteni yayımlandı: 'Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili iddialar doğru değildir'

"İzmir Bornova Otogar içerisinde meydana gelen olayda M.Y. isimli bir vatandaşımız yaralanmış, saldırgan otogar güvenliği tarafından suç aleti bıçakla yakalanmıştır. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan B.Y. isimli şahsın iddia edildiği gibi mülteci değil, hırsızlık suçundan kaydı bulunan Çorum doğumlu Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Saldırgan, psikolojik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiğini, otogar dışında tanımadığı kişilerle yaşadığı münakaşa nedeniyle sinirlerinin bozulduğunu ve önceden tanımadığı otogar yolcu bekleme salonunda yürümekte olan M.Y. isimli vatandaşı bıçakla yaraladığını beyan etmiştir."