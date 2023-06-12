https://sputniknews.com.tr/20230612/dezenformasyon-bulteni-yayimlandi--erdoganin-saglik-durumuyla-ilgili-iddialar-dogru-degildir-1072345439.html

Dezenformasyon Bülteni yayımlandı: 'Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili iddialar doğru değildir'

Dezenformasyon Bülteni yayımlandı: 'Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili iddialar doğru değildir'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların kesinlikle doğru olmadığını bildirdi. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T19:12+0300

2023-06-12T19:12+0300

2023-06-12T19:12+0300

dezenformasyon

türkiye

recep tayyip erdoğan

iletişim başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 76. sayısını yayımladı.Bültende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili, "Fark sadece 2 puan" şeklindeki iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:'Maden sektöründe çalışan çocuk sayısının 620 bine ulaştığı' iddiasıBazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Maden sektöründe çalışan çocuk sayısı, 2022'de 101 bin artışla 620 bine ulaştı" iddiasının doğru olmadığına yer verilen bültende, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2022 Faaliyet Raporu'ndaki bilgilere dikkat çekildi.Bültende, "Bakanlık, 2022 yılında Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği teftişleri kapsamında 1175 işyerinin teftişini gerçekleştirmiştir. Söz konusu işyerlerinde toplam 90 bin 945 çalışana ulaşılmış ve bunların sadece 2’sinin genç çalışan (15-17 yaş arası) statüsünde olduğu, çocuk çalışanın (15 yaş altı) ise bulunmadığı tespit edilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işin yürütümü, iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında programlı ve program dışı teftişlerle yıl boyunca çalışmalarını sürdürmektedir" bilgisi paylaşıldı.'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeğeni Egid Zilan, PKK üyesidir' iddiasıFETÖ’nün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeğeni Egid Zilan, PKK üyesidir" iddiasının yalanlandığı bültende, Fidan'ın böyle bir yeğeninin olmadığı belirtilerek, terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı."Kuleli Askeri Lisesi Araplara satıldı" iddiasının da yalanlandığı bültende, "Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında olup, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askeri öğrencilere hizmet vermeye devam etmektedir. Aynı iddianın geçen yıllarda da gündeme geldiği ve kasıtlı bir şekilde dezenformasyona sebebiyet verildiği tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.Bültende, "Kızılay, Kovid aşısı olanların kan bağışını artık kabul etmiyor" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, kurumun resmi internet sitesinde, "Kovid aşısı olduktan sonra semptom gelişmemiş ise aşıdan 7 gün sonra, semptom gelişmiş ise semptomların düzelmesinden 7 gün sonra bağışçı olunabilmektedir." ifadesinin bulunduğuna dikkat çekildi.'İçişleri Bakanlığı 'Türk Gelin, Yabancı Damat' diye bir projeyi destekliyor' iddiasıBazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İçişleri Bakanlığı, 'Türk Gelin, Yabancı Damat' diye bir projeyi destekliyor" iddiasının doğru olmadığına yer verilen bültende, "Böyle bir proje olmadığı gibi, iddiaya konu sivil toplum kuruluşu Harmony ile İçişleri Bakanlığının herhangi bir ilgi veya ilişkisi bulunmamaktadır. Harmony, Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunun bir programı olarak hareket etmekte, iddia edildiği gibi bir projesi de bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.Bültende, "İzmir otogarda uyuşturucu kullanan bir Afgan, yaşlı adamı kalbinden bıçakladı" iddiası yalanlanarak, şunlar kaydedildi:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili asılsız iddialarBültende, bazı sosyal medya hesaplarından ortaya atılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya iddiaların kesinlikle doğru olmadığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili asılsız iddialarla kamuoyunu manipüle etmeye çalışanlara itibar etmeyiniz" ifadesi kullanıldı.Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan bazı sosyal medya hesapları ve yapılan paylaşımların, Erkan'a ait olmadığı bildirilen bültende, "Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı, '@hafizegayeerkan' şeklindedir. Diğer hesaplardan yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz" açıklamasına yer verildi.'Kişisel bilgilerinizi ele geçirmeyi amaçlayan internet sitelerine itibar etmeyiniz'"İletişim Başkanlığı, Meclis kararı ile vatandaşlardan tahsil edilen son 3 senelik aidatların iade edildiğini duyurdu" iddiasıyla sosyal medyada yapılan paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğu kaydedilen bültende, "İddiaya konu paylaşım ve internet sitelerinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Başkanlığımızın açıklama ve bilgilendirmeleri resmi kanallardan yapılmaktadır. Oltalama yöntemiyle kişisel bilgilerinizi ele geçirmeyi amaçlayan bu ve benzeri internet sitelerine itibar etmeyiniz" ifadesi kullanıldı.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler adına açılan sosyal medya hesaplarıBültende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğuna dikkat çekilerek, bu hesaplardan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi istendi. Bültende ayrıca, Güler'in faaliyetlerinin, Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği belirtildi.

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dezenformasyon, recep tayyip erdoğan, iletişim başkanlığı