https://sputniknews.com.tr/20230612/denizaltinda-en-uzun-sure-yasama-rekorunu-kirmisti-100-gun-sonra-yuzeye-cikti-1072327926.html

'Denizaltında en uzun süre yaşama' rekorunu kırmıştı: 100 gün sonra yüzeye çıktı

'Denizaltında en uzun süre yaşama' rekorunu kırmıştı: 100 gün sonra yüzeye çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde 'en uzun süre denizaltında yaşama' rekorunu kıran bilim insanı Prof. Dr. Dituri, yüzeye çıktı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T13:09+0300

2023-06-12T13:09+0300

2023-06-12T13:09+0300

denizaltı

rekor

yaşam

florida

profesör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072328078_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bd624a2a05607e6cb432a342427d3824.jpg

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Key Largo Adası'nda, 'Jules Undersea Lodge Neptune 100' projesi olarak adlandırılan araştırma kapsamında, 1 Mart'ta suya giren ABD'li profesör Joe Dituri, 'deniz altında en uzun süre yaşama' dünya rekorunu kırdı.9 Haziran’da yüzeye çıkan Dituri, insan vücudunun uzun süreler boyunca aşırı basınca nasıl tepki verdiğini incelemek için 9 metre derinliğindeki bir lagünün dibinde 100 gün yaşadı.Güney Florida Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Dituri, deniz altındaki çalışmasının, yüksek basıncın insanların daha uzun süre yaşamasına ve yaşlanmaya bağlı hastalıkların önlenmesine yardım edebileceği hipoteziyle başlattıkları projeye katkı sağlayacağını umduğunu belirtti.Su altında üniversitedeki öğrencilerine çevrim içi ders vermeye devam eden Dituri, çalışmasıyla gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmayı hedeflediğini vurguladı.Bir önceki dünya rekorunu da kırmıştıDituri, 13 Mayıs'ta deniz altında 74 gün kalarak bir önceki dünya rekorunu da kırmıştı. Deniz altında yaşamaya ilişkin bir önceki rekor 73 gün olarak kayıtlara geçmişti.'Su altında en uzun süre yaşama' rekorunun bir önceki sahipleri Jessica Fain ve Bruce Cantrell da aynı yerde 73 gün geçirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230515/su-altinda-en-uzun-sure-yasama-rekorunu-kirildi-1071119403.html

florida

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

denizaltı, rekor, florida, profesör